K-pop: El género musical que todavía no es digno de tener su propia categoría en los Grammy

Dicen los que saben que cada 10 años el mundo de la música va evolucionando, adaptándose a cada época que va marcando la historia, ya sea como en la década de los 60 con The Beatles o mediados del 2010 con el pop urbano. No obstante, en los últimos años, hay un género musical que ha dado mucho de que hablar y que se ha popularizado de una manera inimaginable a nivel mundial, se trata del Pop Coreano, mejor conocido como el K-pop, el cual todavía no ha sido digno de ser categorizado en la gala de los Grammy.

Aunque internacionalmente la cultura surcoreana se ha vuelto tendencia tanto en moda, arte como en música, para algunos de los directivos de los Grammy, el género musical que ha dado vida a las afamadas agrupaciones como BTS o Blackpink, no es lo suficientemente original para que en algún futuro cercano pueda tener su propia categoría en los premios más importantes de la industria musical y esto porque para ellos, el K-pop es simplemente un derivado de la música pop de finales de los años noventa e inicios del 2000.

Hablar de música y de un género en específico puede llevar a varias interrogantes. Por esta razón, hoy explicaremos brevemente el porqué el Kpop todavía no puede ser categorizado en la industria de los Grammy.

¿Qué es un género musical?

Corresponde a una categoría que conjunta composiciones musicales que comparten distintos criterios como su función. Es decir, la afinidad que tiene (si hay más melodías con las mismas progresiones, letras y ritmos), su instrumentación, contexto social, contenido literario, melodía, etc.

¿Qué es el K-pop?

De acuerdo con una de las páginas de internet para resolver problemas, el K-pop es la abreviación a Korean popular music en inglés. Este es un género musical surgió en la década de los 90, cuando la música popular de occidente como el pop europeo, el jazz, rap y la música techno ya se habían popularizado en el país. Esto, según el libro “Musical Terms worldwide; A companion foto the music" , de Leo Hartong y Jan Laurens.

Fue en el año de 1992 cuando nació la agrupación Seo Taijil and Boys, misma que de acuerdo con Sónica, fue la primera banda registrada dentro del pop surcoreano, la cual marcaría un punto importante en este, el cual sería 20 años después fuertemente popularizado a nivel internacional por las agrupaciones mencionadas al inicio de esta nota.

En este punto, también debes saber que el pop surcoreano adopta ritmos, progresiones, arreglos y métricas de ritmos como el rap, electrónica, rock, y R&B como lo aseguró Bill Freimuth, uno de los directores de los Grammy en el año 2021 y según los expertos del Instituto Nacional de Audiovisual francés define el K-pop como una fusión de música sintetizada, rutinas de baile y ropa colorida de moda, lo cual ayuda a que sea fuertemente atractiva y comercializada.

Hasta aquí puede que parezca confuso el porqué el K-pop para los Grammy no es original, pero hablando en lenguaje musical, primero se debe comprender que un género musical puede ser considerado como tal siempre y cuando sea aceptado por los críticos de arte y la prensa especializada, tal y como pasa con quienes son seleccionados para entrar en el Salón del Rock de la Fama.

¿Por qué para los Grammy el k-pop no es original?

Bill Freimuth dijo en una entrevista para la revista Billboard en el año 2021 que tanto para él como para la comunidad que integran estos premios, les es algo complicado de entender el concepto de pop coreano como un género musical original.

“A mi modo de ver, el Kpop empezó a finales de los años 90, tomaron lo que en ese momento era popular como el rhythm and blues (R&B) y el bublegum pop (pop melódico, rítmico y comercializado) y lo hicieron propio. Lo que hemos escuchado de la comunidad es que consideran que lo que están creando es música pop, pero esta ya existía”, mencionó.

Explicó también que el proceso para agregar una nueva categoría en los premios es bastante formal porque requiere propuestas con detalles minuciosos, sin dejar de lado que debe pasar entre los comités y juntas por varias rondas de aprobación y ratificación.

¿Qué necesita el K-pop para entrar a los Grammys?

Según la información de Billboard, una categoría potencial necesita alrededor de 100 presentaciones potenciales para poder ser tomado en cuenta. Entre el año 2019 y 2020, este género solo tuvo 14 presentaciones y este 2022 tuvo al rededor de 26, incluyendo 6 fechas en México. Por lo que todavía le hace falta al K-pop un largo camino por recorrer para poder ser categorizado, sin embargo, con la fuerte influencia que tiene hoy en día las nuevas generaciones, probablemente no le falte mucho para tener su propia denominación en la gala.

Grammys 2023

Para la edición número 65 de la entrega de los Premios de Grabación, la cual se llevará a cabo el 05 de febrero del año 2023, la boyband BTS se ha convertido en la primera banda del K-pop en lograr dos nominaciones. La primera de ellas en la categoría de mejor video musical con “Yet to come”, en donde se enfrenta contra “Easy on me” de Adele y “As it was” de Harry Styles. La segunda nominación que tiene esta agrupación es en la categoría de Interpretación de mejor duo o grupo pop con “My Universe”, interpretada en colaboración con la banda británica, Coldplay.

