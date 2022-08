Fray Ilich, el venezolano en busca del estrellato como solista en el género Urbano

El cantante venezolano Fray Ilich, radicado en México desde hace más de 15 años, gracias a su evolución musical sigue en busca éxito logrando alcanzar el estrellato como solista dentro del género Urbano.

Sus inicios

Desde pequeño tuvo inquietud por la música, formó parte de la orquesta popular Salserín, la cual fue muy famosa en su país de origen allá por los años 90, e incluso a nivel internacional, pues realizó gira por más de 20 países.

También puedes leer: Fernando Ríos Román estrena el video “Ayúdame a Creer”

"Tengo toda mi vida en el medio artístico, me desenvolvía al principio entre la música y la actuación, llegué, como actor en mi país, a hacer 15 telenovelas, acá en México me he enfocado más en la parte musical", contó.

Destaca que fue de los primeros cantantes de reggaetón que llegó a la República Mexicana y en el 2010 emprendió como solista en el género Urbano, estilo de música por el que siempre se sintió atraído, aunque anteriormente tenía que cantar lo que impusieran, por ello cuando se lanzó como solista venía con la mentalidad de que iba a hacer algo que le gustara en realidad.

"Yo sabía que el género Urbano iba a ser el género número uno a nivel mundial; por este género he hecho cosas muy importantes, no he alcanzado el estrellato como solista, pero era algo que se veía venir", dijo.

Fusión de géneros

Fray Ilich es además compositor, es el autor de todas sus canciones. Foto: Cortesía | Fray Ilich

Reconocedor de que hoy día el género urbano está más competido que nunca, Fray Ilich busca estar innovando y reinventando su carrera, por ello no descarta otra hibridación musical con el Regional Mexicano.

Recuerda que hace no muchos años atrás, no había apertura para hacer una fusión entre ambos géneros, y actualmente las colaboraciones entre lo urbano y regional están creando un fenómeno que se refleja con grandes números en redes y plataformas

"Hace muchos años yo venía a Mazatlán con estas ideas musicales y que tuve la oportunidad de trabajar con muchos, pero ninguno se dio a la fusión", comentó.

Durante todos estos años he tenido la oportunidad de compartir escenario con algunas agrupaciones de banda sinaloense, adelantó que vienen más colaboraciones, pero de ello revelará detalles y nombres más adelante.

Nuevos proyectos

Mientras que el tema "La chica de la minifalda" se sigue escuchando en las diferentes plataformas digitales, se prepara para el lanzamiento de nuevo material, mismo que estuvo trabajando durante los meses de pandemia y confinamiento social.

En los próximos meses el cantante venezolano se moverá de Mazatlán a Culiacán para hacer colaboraciones; las playas del puerto serán escenario de su nuevo videoclip, y pese a que no pudo brindar más detalles, si confesó que será un tema con un ritmo muy bailable, una fusión con banda y merengue.

Para saber

En el 2015 Fray Ilich realizó un dueto con la agrupación duranguense AK- 7 con el tema "El avión de las tres", el cual formó parte de su segunda producción discográfica.