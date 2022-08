Elenco artístico de Andaluz Music arma la fiesta en Mazatlán

Con una fiesta y música de norteño banda, el elenco de Andaluz Music presentó en Mazatlán un showcase-conferencia de prensa con el fin de anunciar el nuevo camino de la empresa, donde se tuvo la presencia de figuras como Calibre 50, Banda Carnaval y José Manuel Figueroa.

Los primeros en tomar el micrófono fueron los integrantes de Calibre 50, que poco a poco han comenzado su nuevo andar, tras la salida de Edén Muñoz.

“Estamos felices por todo lo que está pasando, no por Calibre 50, sino por la empresa de Andaluz Music. Y este equipo, en especial, estamos haciendo una buena mancuerna para hacer este tipo de eventos”, expresó Armando Ramos.

Uno de los más solicitados dentro de la conferencia de prensa fue Rafael Becerra, que el pasado mes de julio regresó a la Banda Carnaval, luego de estar cerca de cinco años como solista.

Rafa Becerra está de regreso en la banda Carnaval. Foto: Fausto McConegly | El Sol de Mazatlán

“Feliz y contento de estar de vuelta en casa, me siento agradecido con Dios, con todo el público, que decía que regrese Rafa, y siempre lo voy a mencionar, la música es de ciclos y he cumplido varios”, dijo.

“Y cuando se me acercó la empresa, para mi regreso, no pude decir que no, porque estamos en un crecimiento importante”.

José Manuel Figueroa, agradecido con Andaluz

Uno de los nuevos “fichajes” de Andaluz es José Manuel Figueroa, quien con un show de caballos ha emprendido una gira por los Estados Unidos, junto con Calibre 50.

“Ha sido muy bonito el estar en el proyecto y se disfruta, nos hace cumplir más y hacer más música entre nosotros, y de repente sale la guitarra. Y qué bueno de estar aquí en Mazatlán”, resaltó José Manuel Figueroa.

“Tenemos ya listo el disco de corridos, nomás estamos esperando la fecha para lanzarlo, comenzamos con ‘El callado’, y es una canción que tiene un nuevo toque vocal, y es una canción que en lo personal me gusta mucho”, agregó Armando Ramos, de Calibre 50.

Tras retomar el rumbo de la carrera de Calibre 50, con un nuevo sencillo, a Armando Ramos se le preguntó cómo se siente de ser la cara y el líder de la agrupación, que tiene 12 años de trayectoria.

“Más que liderazgo, estamos más que contentos porque sabemos lo que pesa Calibre 50, somos el grupo que más premios Billboard tiene, y estamos capitaneados por una persona que le gusta, y la gente nos ha dado el apoyo incondicional y a darle para adelante”, recalcó Ramos.

Se armó la fiesta

Al final de la conferencia de prensa, Los de la Noria, Cuarto de Milla, Ricardo Murillo, José Manuel Figueroa, Banda Carnaval y Calibre 50, interpretaron por cerca de dos horas sus éxitos y las nuevas