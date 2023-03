Entre debuts y reencuentros, Toc Toc vuelve a los escenarios

Después de casi 13 años de su primera función, la obra de teatro Toc Toc está de vuelta para presentar su tercera temporada, a partir del próximo viernes 17 de marzo, en el Centro Cultural San Ángel. Pero en esta ocasión llega con algunos nuevos rostros y otros que ya son conocidos para botar de la risa al público con esta comedia que trata desde un punto muy particular el Trastorno Obsesivo Compulsivo (TOC).

“Las obras resuenan de distinta manera de acuerdo a lo que está pasando en el mundo. Y hoy en día, que el mundo está tan dividido y nuestro país lo está aún más, una obra que es tan empática y que le habla a la gente de algo tan importante como el TOC, que nos damos cuenta que todos tenemos cuando vemos la obra, gratifica al público”, explicó en conferencia de prensa el productor Morris Gilbert, director de la compañía teatral Mejor Teatro, sobre esta nueva temporada.

Bajo la dirección de Rafael Maza, la obra, escrita por el dramaturgo y director cinematográfico Laurent Baffie, trata de seis pacientes de diferentes manifestaciones de TOC, que se encuentran en una sala de espera para tener sus respectivas consultas con el Dr. Cooper, quien ha tenido un retraso en su vuelo. Así es como con sus propios medios intentarán atenderse entre ellos, como si se tratase de una terapia grupal, cuyos diálogos e ires y venires resultan en un gran enredo.

LOS DEBUTS Y LOS REENCUENTROS

De los 16 actores que estarán alternando sus participaciones en las distintas interpretaciones de esta puesta en escena, para varios de ellos esta puesta en escena representa su debut en el medio meramente teatral, como lo es el caso de la actriz Elizabetha Gruener, hija de Susana Zabaleta, quien abre su carrera en los escenarios mexicanos.

“A mí me encanta la comedia, creo que es la manera de llegar al corazón de la gente y de atraparlos y sorprenderlos. Creo que si se empieza con algo muy fuerte, la misma gente opone algo de resistencia, mientras que con la comedia la seduces, la invitas, para luego, ¡pum!, dar ese mensaje que tiene más peso en la obra, y los sorprendes a todos.

“Creo que no tomé la decisión por el género sino porque esta obra habla de algo de lo que es muy importante hablar, más aún con todo lo que ha pasado en los últimos años, con tantos avances de la tecnología, y la pandemia. En verdad creo que la salud mental y el sentido de la comunidad, el hablar y desestigmatizar todo ello es muy, muy importante”, comentó la actriz por videollamada desde Londres, donde dirige puestas en escena con su propia compañía.

Aunque ya han tenido bastante experiencia en la actuación en cine y televisión, con esta obra los actores Polo Morín y Armando Hernández (bien recordado por su aparición en la película Amar te duele) se estrenan el mundo del teatro.

“No había incursionado al teatro en principio por cuestiones de trabajo. Pero también le tengo mucho respeto al teatro, obviamente da miedo, pero también da una gran satisfacción y disciplina que sólo se puede adquirir haciendo tablas. Yo he hecho mucha comedia, pero nunca en vivo, así que es un verdadero reto, lo cual también me impulsó”, expresó Armando Hernández, quien lamenta no saber cantar, porque le parece que los actores de musicales son los más completos.

Toc Toc también contará con la participación Alicia Paola, Leonardo Bono, Lola Cortés, Ulises de la Torre, Pedro Prieto, Dari Romo, Alexa Meneses, Omar Medina, Sandra Quiroz, entre otros, quienes coincidieron en la conferencia en la alegría de regresar a los escenarios.

“Esta es una obra emblemática, muy bien escrita. Yo me inicié con esta compañía, que es una fuente de trabajo para muchos. Prácticamente mi carrera teatral, yo que siempre presumo que he hecho más teatro que televisión, la he hecho con Mejor Teatro. Y compartir este proyecto con compañeros que conocía y otras que no es un privilegio para mí”, comentó Dari Romo quien ahora interpretará el personaje de Camilo, mismo que fue interpretado por el ya fallecido actor Héctor Suárez.

Durante el estreno, el próximo 17 de marzo, se develará la placa por las mil 900 funciones que cumplirá esta obra, que también fue presentada en Argentina e Israel con gran éxito.