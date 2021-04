Conjuga la nostalgia, el desamor y la esperanza

Culiacán, Sin.- El joven compositor, productor, instrumentista y DJ mexicano, Manlo se encuentra de estreno con el lanzamiento de su sencillo “Dancing in the sky”, versión en acústica.

“Dancing in the sky” es la primera canción de este EP llamado “singles”, que cuenta una historia donde se conjugan sentimientos como la nostalgia, el desamor y la esperanza y el cual va acompañado de un video oficial de la versión acústica.

Gossip La Ventaja está a nada de estrenar nuevo álbum

“Este acústico es un arreglo que se le hizo del último sencillo que lanzó con el mismo nombre “Dancing in thi sky”, es una canción que tiene un mensaje llegador, si le podemos decir así la verdad es que quería esta pieza transformarla y aterrizarla en acústico y creo que un piano de cola y los violines que le metimos le dio muchísima fuerza y sentimiento a la canción entonces fue interpretarla de esta forma”, explico el DJ en entrevista para El Sol de Sinaloa.

Señaló el compositor que el tema en acústico transmite el sentir de la canción de otra forma, “expresa el sentimiento de la canción de una mejor manera no te voy a decir que la otra no pero la otra está más, la otra es más como para la fiesta, está en acústico es muy musical transmite el sentimiento de manera más fuerte, más pronunciad”.

Ahora Manlo se está preparando para lanzar su primer EP de estudio "singles", comenzando con "dancing in the sky", trabajará duro en cada lanzamiento de single hasta que la compilación del EP esté completa a finales de año.

Foto: Cortesía | Manlo

Durante la charla telefónica comentó que lo que busca compartir con su música son buenos momentos, “quiero regalar experiencias, historias, sentimientos, para poderlos transportar a otro estado mental y creo que es lo padre de la música y creo que sí que la música que yo hago, la hago desde el corazón, toda realmente que lo pienso bien y no me dejo llevar por tendencias, trato de ser muy objetivo y muy real”.

Gossip Américo esta de estreno con “Júrame”

Sobre la pandemia explicó que fue muy rápido como nos cambio la vida a todos, la forma de aprender, de ir a trabajar, de convivir, “todo eso me pego mucho, con la rapidez que fue, pero en mi caso la verdad es que he tenido mucho tiempo para trabajar en mis proyectos, digamos de escritorio, he tenido más tiempo en el estudio he podido organizar mejor toda la proyección de mi proyecto como Manlo, antes de la pandemia realmente estaba cada fin de semana tocando en diferentes eventos, entre semana estoy estudiando entonces poco tiempo tenia realmente para estar tranquilo y dejar que la creatividad fluya eso me ha ayudado mucho la pandemia y de ahí en fuera pues si extrañando la normalidad si extraño mucho presentarme en lugares, convivir con público, por más que este la tecnología nada es lo mismo, creo que un artista emergente si necesita mucho de eso”.

“Este año es un año de consolidación del proyecto, en donde ya todas las producciones que estoy lanzado son profesionales ya viene una estrategia detrás ya no nomás es el chavo que eta haciendo música y la comparte ya estoy cubriendo varias áreas, y este año estaré presentando mi primer EP que son de cinco a seis sencillos”, adelanto.

Detalló que para este EP pues ya empezó con “Dancing in the sky”, viene otro sencillo en mayo y así se irá cada mes y medio hasta final de año que recopile todos los sencillos que lo conformaran.

Foto: Cortesía | Manlo

Para concluir compartió que más viene para Manlo, “viene aparte de posicionarme aquí en México lo mejor que se pueda la música, claro que también estoy pensando en el extranjero, ya me buscaron un par de veces en Estados Unidos para trabajar en algunos clubs de allá, por ahí también algunas fechas en Europa, entonces ojalá en este año se pueda cerrar esto y con mucho trabajo a finales de año estamos por allá el próximo ya que hayamos regresado a la normalidad”, concluyó.

REDES SOCIALES:

Instagram: @man.lo_

Facebook: @manlo.music

YouTube: @manlo.music

Twitter: @im_manlo













Lee más aquí:

Gossip Emir Pavón lanza nueva producción

Gossip Los Titanes de Durango, más renovados que nunca

Gossip Josi Cuén inicia su carrera musical como solista