Américo esta de estreno con “Júrame”

Culiacán, Sin.- El cantante llamado el rey de la cumbia, Américo, esta de estreno con su nuevo sencillo el cual se titula “Júrame”, y el que ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales.

“Júrame” es el primer sencillo de lo que será la próxima producción discografía de Américo, una propuesta en cumbia romántica, de la inspiración de Mauricio Farfán y también del mismo cantante, con la que el artista busca regresa a sus raíces con la cumbia, volviendo al estilo que lo marcó los inicios de su carrera.

“Júrame es mi propuesta es cumbia romántica, una cumbia orgánica, suave, bien sencilla y tradicional”. Foto: Cortesía | Parte1

“Este es mi nuevo sencillo y es parte de lo que será mi próximo disco el cual llevará como nombre “Cumbia Despechada”, esta es mi propuesta es cumbia desde siempre, cumbia romántica, una cumbia orgánica, suave, bien sencilla y tradicional”, comentó Américo en entrevista vía telefónica para El Sol de Sinaloa.

Explicó que este nuevo tema musical viene acompañado de un video dirigido por Christian Silva, en el que presenta una compleja historia de amor, con un final inesperado, “este video lo hicimos en Miami, se explica una historia de amor, de mucho romance y con un final bien triste pero muy acorde a la canción”.

Américo es considerado una de las voces más importantes de la cumbia actual; con más de 3 décadas de trayectoria, ha lanzado más de 10 discos, ha realizado exitosas y extensas giras en América, Europa y el mundo entero.

Sobre su nuevo material discográfico “Cumbia Despechada”, adelantó que ya está prácticamente listo, está programado salir en estos próximos meses y estará compuesto por 13 temas los que contarán con toda la inspiración que el artista acumuló durante el 2020.

Durante la charla el cantante explicó que la pandemia lo ha tenido detenido mucho tiempo, “pero por suerte estoy activándome, me siento muy activo nuevamente, me siento muy útil a través del trabajo, creo que es tiempo de aplicarse, empezar abrirnos espacios, acomodarnos y empezar a proponer nuestro trabajo ya de manera mucho más fuerte y poder volver a nuestras actividades, y la verdad de todo esto he podido aprender muchísimo”, detalló

Américo se encuentra promocionando su tema “Júrame”. Foto: Cortesía | Parte1

MÁS SOBRE AMÉRICO

Decenas de premios acompañan su viaje musical y “míticas, llenas de energía y baile” son consideradas sus presentaciones en vivo, entre las que destacan las del Festival de Viña del Mar (2010, 2011 y 2017), donde ha recibido todos los premios del certamen además ha sido nominado a los Latin Grammy (2015), Premios Emmy (2019) y ganador de el premio “Mejor Artista Sur” de los Premios Heat en 2019. Su reciente gira fue con las leyendas mexicanas “Los Ángeles Azules”, recientemente ha estado realizando conciertos virtuales con excelentes resultados y ha vuelto a tocar en vivo en Bolivia.









