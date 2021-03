Culiacán, Sin.- Josi Cuén inicia su carrera musical como solista, arrancando este proyecto con el próximo lanzamiento de su primer sencillo titulado “Y que critiquen”, así lo anuncio en conferencia de prensa desde Auditorio Telmex en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, donde además brindó detalles sobre su salida de La Arrolladora Banda El Limón.

“Me costó mucho trabajo tomar la decisión, estaba en una institución musical, son muchos años, es una estructura grande, me hacen falta mis compañeros los extraño, pero en la vida hay etapas y esta es una nueva para mí, me gusta guiarme por lo que Diosito me manda y así fue”, dijo en la rueda de prensa el joven cantante del regional mexicano.

Aseguró que su relación con La Arrolladora no ha terminado, “vamos a tener una relación de por vida porque somos familia, siempre será mi casa y voy a estar enteramente agradecido por la oportunidad que me dieron de mostrar el talento que Dios me regaló; estoy contento por eso, pese que hubo una separación seguimos cercanos, en esta carrera cuando hay rupturas siempre salen lastimadas las dos partes, pero aquí no, salí limpio, terminé mi contrato, tenemos un vínculo que son éxitos y llevan mi voz”.

Además que el nuevo disco de La Arrolladora, “En Contra De Mi Voluntad” es un tema de Josi Cuén y Adrián Navarro “y vamos caminar juntos, separados pero de la mano”, aseguró Josi Cuén.

Comentó que ya tenía tiempo pensando el salirse de la agrupación a la cual perteneció 14 años, analizando la idea de hacer su propio proyecto, pero aseguró que fue la pandemia la que le permitió pensarlo tranquilamente, “el distanciamiento social y el estar encerrados en casa me dio tiempo de escribir, que tenía mucho tiempo queriéndolo hacer pero no tenía tiempo, todo esto me dio tiempo de pensar de aterrizar muchas cosas que tenía en mente y esa fue la pausa el estar lejos de todo me dio la oportunidad de tomar la decisión de manera tranquila y creo fui acertado”.

El cantante aseguró que se llegó el tiempo de lazarse como solista. Foto: Cortesía | Josi Cuén.





Deseo que les guste mi música que conozcan mi trabajo y mi trayectoria y espero nos podamos llegar a ganarnos un lugar como solista en el gusto del público

Josi Cuén

NUEVA PRODUCCIÓN

El talentoso cantante dio a conocer que ya tiene el disco completo, en el cual vienen compositores como Aaron Martínez, Edén Muñoz, Omar Tarazón, Espinoza Paz, Wilfran Castillo, Geovani Cabrera, así como temas de el también.

Y adelantó que lo que viene primero es su primer sencillo como Josi Cuén, titulado “Y que Critiquen” el que pronto estará en todas las plataformas digitales, “ya grabamos el video, es un tema de Edén Muñoz y Omar Tarazón, una canción muy diferente, muy bonita, se escucha diferente la banda, se escucha diferente la voz y ya cuando este en el mercado la gente se podrá dar cuenta que es una propuesta y el disco es precisamente eso una propuesta”, concluyó.

REDES SOCIALES:

Facebook: Josi Cuen

Instagram: @josicuenoficial









