Max Torres está enfocado en la música

Culiacán, Sin.- Tenía tan sólo cuatro años cuando hizo su primera presentación en un palenque, acompañado por el cantante Julión Álvarez, y ese primer encuentro le bastó a Max Torres para enamorarse perdidamente de la música.

Hoy a sus 16 años el originario de Mexicali, Baja California, pero con raíces sinaloenses, se está perfilando como uno de los mejores dentro del género Regional Mexicano, además de que ha revolucionado las redes sociales con temas musicales que han alcanzado los 50K de vistas.

Max Torres está enfocado en empezar un nuevo show renovado. Foto. Cortesía | Max Torres

A tres meses de haber iniciado el 2021, está enfocado en empezar un nuevo show renovado, con nuevos temas y trabajando junto con agrupaciones como Banda Sol de mi Tierra, Grupo Colt y Lian.

“Estamos tratando de hacer algo nuevo que la gente no haya visto, o que lo vieron ya hace mucho tiempo, pero ahora será con Max Torre, con un Max Torres diferente, nuevo, el joven que ya brinco de niño a adolescente y pues queremos algo nuevo para el público”, comentó Max en su visita al periódico El Sol de Sinaloa.

El joven cantante adelantó que están por lanzar en dos semanas el tema inédito “Porque me encantas”, un tema romántico, y destacó que estos temas de amor son los de sus preferidos, “me gustan muchos los temas románticos, creo que las baladas con las que me gustan más”.

Durante la charla Max comentó que su propósito es colocarse entre los grandes de la música regional, “una de mis metas que me he puesto desde hace varios años, es verme expresando mi música, mis canciones, haciendo giras por todas partes, echándole muchas ganas, siendo perseverante e ir paso a paso”, señaló.

Con gran firmeza aseguró que la música para él, es lo mejor, “con la música puedo expresar muchísimas cosas a través de ella, es algo bonito ponerte a cantar un tema, ponerte a tocar acordeón, sentarte a sacar melodías es algo muy bonito ya que expresas tus sentimientos, si te sientes mal, si te sientes bien lo expresas a través de la música, es algo muy bonito que se le debe de tratar con respeto y expresarlo de la mejor manera”.

El joven cantante es originario de Mexicali, Baja California. Foto. Cortesía | Max Torres

Para Max vivir la pandemia fue algo muy difícil, “fue algo muy difícil para mí porque vino mi cambio de voz, se paró todo era algo muy difícil y creo que así fue para nosotros los jóvenes que nunca nos imaginamos esto y nunca habíamos vivido algo parecido, y ver todo lo que estaba pasando, fue difícil, además pues no estaba cantando, no estaba grabando música, era algo muy raro entonces me golpeo mucho, pero tratamos de salir adelante y aquí estamos”.

Max Torres ha estado con varios grandes de la música como lo son Banda MS, Banda El Recodo, Banda Recoditos, Roberto Tapia, Julión Álvarez, Gerardo Ortiz, Cornelio Vega, Máximo Grado, Julio Chaidez, por mencionar algunos.

Algunos de los temas de Max Torres son Soy un héroe, El amor no tiene edad, Yo ya no lo quiero, Ojitos verdes, No me quiero enamorar, Pedirte a ti, entre otras más.









