Como un homenaje a su madre, Pierre Saint Martin debuta como director con No nos moverán

Inspirado por una tragedia, el cineasta mexicano Pierre Saint Martin Castellanos desarrolló una historia donde logró sanar la herida que le provocó la ausencia de un familiar.

Fue a inicios de 1968 cuando la noticia de la muerte de uno de sus tíos, los llevó a sufrir por años. Ver a su mamá atravesar por distintas emociones de ira, decepción, impotencia y frustración fue lo que motivó al director a escribir el guion de lo que es su ópera prima, “No nos moverán”, mismo que representa un homenaje a su madre, a la forma en cómo enfrentó el fallecimiento de su propio hermano.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

“La muerte de mi tío en el 68 generó una fragmentación, se rompió algo fuerte en mi familia y eso desencadenó un gran problema que yo viví mucho tiempo, de niño. Toda esta situación del resquebrajamiento familiar, lo quise colocar en una historia que hablara acerca de otras personas que habían perdido a sus familiares y seres queridos y que tuvieron que vivir con las consecuencias”, afirmó Saint Martin en entrevista con El Sol de México.

Un retrato familiar

Pero, para no hacer una cinta meramente personal, el cineasta aprovechó uno de los momentos más complicados para la sociedad mexicana, la matanza del 2 de octubre de 1968, en Tlatelolco.

“No nos moverán” cuenta la vida de “Socorro”, una abogada obsesionada con encontrar al soldado que mató a su hermano durante la masacre estudiantil. Su sed de venganza la enfrentará con su propia hermana “Esperanza”, con quien no mantiene una buena relación y, al final, no sólo pondrá en riesgo la vida de sus allegados, sino también su propia integridad. Gossip Premios Oscar 2024: las cinco canciones nominadas que se escucharán en la gala

“Para mí, esta película es algo muy personal. En 2018, mi mamá estaba muy grave de salud y pensamos que iba a fallecer; en ese momento me urgía concretar este guion porque quería hacer un documento acerca de mi madre, un retrato de ella y, de alguna forma, un homenaje a una persona que ha luchado por el bienestar social y que siempre está en pro de los más necesitados”, expresó.

El rodaje se llevó a cabo en Tlatelolco. Saint Martin aclaró que no se recrea la masacre dentro del filme, sino que es utilizado sólo como un punto de referencia para desarrollar la trama principal.

El elenco lo integran Luisa Huertas, en el rol principal, mientras que Rebeca Manríquez, José Alberto Patiño, Pedro Hernández, Agustina Quinci y Juan Carlos Colombo completan el elenco, todo bajo la producción de Varios Lobos, a cargo de Víctor Léycegui y Male Gil.

Recorrido por festivales

“Para mí, el movimiento del 68 es bastante parecido a lo que está sucediendo ahora mismo, desgraciadamente lleva mucho tiempo sucediendo, falta de seguridad social, con las mujeres, con cualquier persona, hay una cuestión de seguridad que le pertenece al gobierno, que no ha regulado, ni la ha propiciado, estamos hablando de cosas muy parecidas y que siguen sucediendo.

“Lo que sucede ahora es que sí habrá personas que quisieran tomar venganza y no se les puede culpar de que tengan esa emoción porque me parece muy humana, de querer resarcir las cosas o cobrarnos, sin embargo, esta película habla de qué pasaría si nosotros damos un paso para adelante y empezamos a tomar la justicia por nuestra propia mano, eso no nos llevaría a ningún sitio más que a la guerra”, aseguró el director.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

“No nos moverán” tendrá su estreno oficial en el marco de la edición 36 del festival cinematográfico Cinélatino, Rencontres de Toulouse, mismo que se llevará a cabo del 15 al 24 de marzo, en Francia.

El filme comenzará su tour por festivales y próximamente se estrenará en salas de cine comercial y cultural, adelantó.