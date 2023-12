Christian Nodal cierra con broche de oro el Palenque de Culiacán 2023

Culiacán, Sin. -Ante un público entregado y el sold out de las entradas que marcó la pauta del evento, Christian Nodal se presentó en el escenario en forma de cruz, vestido de negro, cerrando con su espectáculo con broche de oro el Palenque de Culiacán.

En sus palabras de bienvenida, el sonorense expresó su conexión especial con Culiacán, destacando la energía única que experimenta cada vez que regresa a la ciudad.

Anunció con entusiasmo que la noche marcaría el cierre de su exitoso "Forajidos Tour" y animó al público a disfrutar al máximo el evento.

La velada musical comenzó con un repertorio impactante que incluyó éxitos como "Me duele tanto", "Botella tras botella", "Volver, volver", "No te contaron mal", "La mitad", "Yo si te quiero", "Me deje llevar", "Pa’ olvidarme de ella", "No te contaron mal", "Amor tóxico", "Si te falta alguien", "Dime como quieres", "De los besos que te di", entre otros éxitos.

La audiencia fue testigo de momentos emotivos cuando Nodal interpretó con su guitarra canciones como "La despedida", "Eso y más" y "Quédate".

La sorpresa de la noche llegó con el esperado dueto junto a Los Plebes del Rancho de Ariel Camacho, con quienes Nodal compartió el escenario en dos ocasiones, regalando al público interpretaciones llenas de pasión de temas como "Dos veces", "Hablemos", "Te metiste", "Toro encartado" y "El karma".

El repertorio continuó desbordando éxitos, desde clásicos como "Aquí abajo" hasta baladas como "Ya no somos ni seremos".

Nodal también compartió escenario con Bogar Cuen, de Los Elementos de Culiacán, con el tema “Disculpe usted”.

La multitud coreó al unísono cada canción, creando un ambiente festivo que perdurará en la memoria de los asistentes que recibieron infinidad de obsequios: gorras, texana, una mascada y hasta su chamarra.

El clímax de la noche llegó con la emotiva interpretación de "Estos celos" y "Ojalá y adiós amor", cerrando de manera magistral el "Forajidos Tour" de Christian Nodal.