Fuerza Regida llena el Palenque en su primera presentación en Culiacán

Culiacán, Sin. -La aclamada agrupación Fuerza Regida, liderada por Jesús Ortiz y originaria de Los Ángeles, California, hizo su debut triunfal en Culiacán, logrando un impresionante sold out en el Palenque.

Con un público entregado desde el primer acorde, Fuerza Regida demostró por qué es una de las agrupaciones más destacadas del género.

Iniciaron el concierto con "Me dicen el 09", "Muchachos no se equivoquen", "Me acostumbré a lo bueno", "Billete grande", "Radicamos un South Center", "Sigo chambeando", "Un cigarrito estoy fumando", "Dijeron que no lo iba a lograr", entre otras canciones, hicieron cantar a todo pulmón a los presentes.

Pero sin duda alguna, fueron canciones como "TQM", "Sabor Fresa", "Excesos", "Una Guerita bien guapa", "Igualito a mi Apa", "Ch y la Pizza" y "Descansando", hicieron cantar a todos los presentes quienes no dejaban de grabar el momento.

Sold Out en el Palenque con Fuerza Regida. Foto: Cortesía | Palenque

El ambiente se encendió con éxitos como "Harley Quinn", y la conexión con el público se intensificó con momentos emotivos como los duetos con dueto con Calle 24 y Ernesto Barajas, con quienes interpretaron "Que Ondas" y "El Deportivo".

La noche estuvo marcada por colaboraciones especiales, incluyendo la participación de Los Nuevos Ilegales, Dinámicos Jrs, Herencia de Grandes, entre otras agrupaciones que dejaron a los asistentes con ganas de más.

Tito Doble P, en el Palenque de Culiacán

El encargado de abrir el concierto, Tito Doble P, no decepcionó a la audiencia.

"Siempre pendientes", "PRC", "Sin tanto rollo", "Somos hombres no payasos", fueron algunas de los camiones que interpretó Tito Doble P, consolidando la energía vibrante que caracterizó toda la velada.

Posteriormente, éxitos como "Mi Bello Ángel", "La 701", y "Lady Gaga", hicieron cantar a todos los presentes del recinto gallistico.