Muere Tina Galindo, reconocida productora teatral en México

La reconocida productora teatral Tina Galindo falleció la noche del lunes en su casa de la Ciudad de México a los 78 años de edad.

Su fallecimiento se debió a complicaciones por Covid-19, informó su hermana María Elena Galindo a Televisa.

Además de haber sido productora de destacadas obras como Cabaret, Hello Dolly! y Mamma Mia, fue representante de la actriz y cantante Daniela Romo desde 1982.

Tina Galindo inició su carrera como actriz, pero se dio cuenta de que no era lo suyo y cuando alguien le recomendó aprender sobre la producción teatral, ahí supo lo que quería y comenzó a escribir su destino.

"Cuando yo empecé, porque además yo empecé abajito, no sabía ni qué quería, primero quería ser actriz y entonces me fui a tomar clases con Dimitrio Sarrás, que era lo máximo en esa época, fue el director de la telenovela Colorina, pero me di cuenta que no era lo mío", contó la productora teatral a este periódico en una entrevista en 2019.

Su primer encuentro con el teatro fue con la obra El Efecto de los Rayos Gama sobre las Caléndulas, con la que su autor Paul Zindel se llevó el premio Pulitzer.

La obra la protagonizaba Carmen Montejo, "ese año arrasó con todos los premios, creo que entré por ahí con el pie derecho, hice algunas obras como asistente, estaba yo muy joven".

Sobre cómo dio el brinco para convertirse en productora teatral, recordó: "Tenía un amigo, Jorge Estévez, que me propuso asociarnos. 'Ay le digo, ¿con qué dinero?'. Yo era hija de familia y a mi papá no le gustaba mucho eso del teatro, pero él me dijo que nos ayudáramos".

Así inició una larga trayectoria: fue directora del Teatro de la Ciudad, productora independiente y vicepresidenta de representaciones artísticas y musicales para Grupo Televisa en 1996, donde impulsó la producción de obras de teatro protagonizadas por las estrellas de la televisión.

"Me invitan a trabajar en Televisa, el señor (Emilio) Azcárraga Milmo, entonces yo le insistía que los actores que hacían novelas se quedaban un poco en el camino, pero el teatro les daba el conocimiento y era importante tener obras donde ellos podían foguearse. Él lo vio con mucha simpatía y me dijo 'tienes toda la razón' y nos metimos en los teatros. Me nombró vicepresidenta de relaciones artísticas".

Con la muerte de Tina Galindo, el teatro mexicano también pierde a una de las pocas mujeres productoras en este ámbito artístico.