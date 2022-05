Amber Heard en la cuerda floja en su juicio contra Johnny Depp

La intérprete de "Mera", en la película de "Aquaman" y "La Liga de la Justicia" ha terminado sus declaraciones en el juicio que está llevando a cabo en contra de su exesposo Johnny Depp, quien interpreto al "Joven manos de tijeras" y al "Sombrerero Loco".

Conforme a esto, los testimonios hechos por la actriz han dado mucho de qué hablar al público, por ello, te tenemos esta actualización del juicio.

No se arrepiente

La mala relación que estas dos estrellas de Hollywood es evidente, sin embargo, hay que destacar que este juicio es el resultado de una demanda levantada por Depp en contra de Amber. En esta, el actor denuncio a la actriz por difamación, esto después de que ella publicara un artículo en un medio de comunicación en el cual lo hacía llamar una "figura pública que representa el abuso doméstico".

Si bien es cierto que Heard no menciono a Johnny en el artículo, la referencia es evidente.

Durante el interrogatorio que los abogados del actor le hacían a la actriz, ella no se retractó, sino que afirmo, "cada palabra es cierta".

El incidente de la cama

El famoso incidente en el que supuestamente Amber defeco en la cama de Johnny, esto póstumo a una pelea, se hizo viral. Así mismo, este aspecto fue retomado.

Ante esto, la actriz desmintió el hecho, diciendo que el perro de la pareja, un mini Yorkshire, fue quien evacuo, luego de haber ingerido accidentalmente la marihuana del actor.

¿Y las heridas?

La abogada de Johnny, Camille Vasquez, dio inicio al contra interrogatorio cuestionando a la actriz respecto a las acusaciones de abuso, haciendo hincapié en cómo se miraba Amber después del supuesto abuso.

Según las acusaciones de Heard, Depp abuso física y sexualmente de ella en varias ocasiones a lo largo de la relación, sin embargo, el actor negó esto en sus testimonios. Así mismo, el equipo de abogados del actor acusaron de abusadora a la actriz.

"El señor Depp es su víctima, ¿no es así?", cuestiono la abogada Vázquez a la actriz

"No, señora", contesto Amber.

Así mismo, la abogada cuestiono a Heard respecto a un incidente en junio del 2013, en Rusia, donde supuestamente el actor la golpeo tan fuerte que creyó que le había fracturado la nariz. Ante esto, Vázquez mostró unas fotos durante y después de los viajes e interrogo a Heard.

"No tiene ninguna herida visible en la cara, ¿verdad?", cuestiono la abogada

"Ninguna que se pueda ver", contesto Heard.

"¿A pesar de que el señor Depp la golpeó en la cara con tanta fuerza que le sangró la nariz?", pregunto Vásquez.

"Lo hizo", respondió Heard.

¿Y las donaciones?

En el acuerdo de divorcio de la pareja de actores, se estipuló que Amber donaría 7 millones de dólares, pagados por Johnny, a un Hospital infantil de los Angeles y a ACLU.

Lo anterior fue retomado por la abogada.

"Sentada aquí hoy, señora Heard, usted todavía no ha donado el acuerdo de divorcio de $ 7 millones de dólares a la caridad, ¿cierto?”, cuestiono Vásquez.

"Incorrecto. He prometido la totalidad, US$ 7 millones a la caridad y tengo la intención de cumplir...."

"Sra. Heard, esa no era mi pregunta. Por favor, intente responder a mi pregunta". "A día de hoy, ¿no ha pagado US$ 3,5 millones de su propio dinero a la ACLU?",

"No lo he hecho", respondió Amber.

"¿Y a día de hoy no ha pagado US$ 3,5 millones de su propio dinero al Hospital Infantil de Los Ángeles?".

"Todavía no lo he hecho; Johnny me demandó" concluyo la actriz.