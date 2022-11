Respiran amas de casa, se mantienen los precios de los productos de la canasta básica

Mazatlán, Sin.- Los precios de los productos de la canasta básica en Mazatlán se han logrado mantener en el mercado municipal José María Pino Suárez, ya que se han mantenido igual en las últimas dos semanas.

Amas de casa del puerto señalan que esto es un respiro para ellas, ya que en los últimos meses han tenido que “estirar” demasiado el gasto.

"Más caro no creo que se pueda, yo digo que por eso se han mantenido los precios, si no ahora sí de plano no rinde la quincena, uno que otro producto ha subido, pero no tanto como venían los incrementos, hay cosas que suben hasta cinco pesos de un golpe, y así menos nos alcanza para poder costear los gasto de la casa", señaló Dámaris, ama de casa que hace sus compras en el centro de abastos ubicados en el Centro de Mazatlán.

Pese a que los costos no han sufrido una alza como los meses anteriores, continúan las quejas sobre el alto precio en el kilo de huevo.

"El huevo ha estado subiendo mucho, en unos lugares ya lo encuentras en 55 pesos el kilo, en otros a 60 y en otros más casi a 70 pesos, se me hace muy caro eso la verdad, un kilo de huevo en mi casa te dura cuando mucho 2 días, no rinde para toda una quincena como lo quieren hacer ver, está caro todavía y eso que no le han subido tanto, como en los meses anteriores, ojalá y que en diciembre no les dé por subirlo más", expresó María, otra consumidora del mercado.

Karen, quien cuenta con una carnicería en el mercado Pino Suárez, comentó que las ventas siguen igual, pues acuden comerciantes, y familias para comprar alimentos para sus eventos.

"La carne de puerco ha estado subiendo mucho, más de lo que me imaginaba, entre 10 y 20 pesos en el último mes, y ni se diga la carne de res, han estado caras, y el arroz, azúcar, el frijol, aceite, carne, pollo, frutas y verduras han estado sufriendo aumentos, aunque se han mantenido en las últimas dos semanas”, afirmó.

Actualmente, el costo de la carne de puerco ronda entre los 120 y 140 pesos el kilo, aunque en algunos lugares también está en 145 pesos, mientras que la carne de res está entre 180 y 200 pesos, dependiendo el tipo de corte que sea.

Los costos

- Cebolla blanca: De 33 a 34 pesos el kilo.

- Cebolla morada: De 38 a 42 pesos el kilo.

- Huevo: De 55 a 65 pesos el kilo y de 90 a 98 pesos la cartera.

- Tomate: 33 pesos el kilo.

- Azúcar: De 24 a 26 pesos el kilo.

- Frijol: De 30 a 33 pesos el kilo.

- Aceite: De 50 a 68 pesos el litro.

- Carne de puerco: De 120 a 140 pesos el kilo.

- Carne de res: De 180 a 200 pesos el kilo.

- Pollo: 68 pesos el kilo.