“Apagones” no afectan a hoteleros de Mazatlán

Mazatlán, Sin. - Los “apagones” de energía eléctrica registrados la tarde del martes en diversas colonias de Mazatlán no afectaron al sector turístico, confirmó Óscar Pérez Barros.

El Secretario de Turismo de Sinaloa manifestó que la mayoría de los hoteles de Mazatlán cuentan con plantas de energía eléctrica y no se reportaron quejas de parte de los huéspedes.

"Por lo general, muchos tienen su propia planta de luz, pero definitivamente es incómodo para el huésped; no tenemos reportes graves realmente, que haya levantado alguna denuncia algún huésped o hayan pedido el reembolso, no hay nada de eso. No es muy normal, pero sucede, antes sucedía con más frecuencia, pero hasta ahorita no hay ninguno", dijo.

Admitió que algunos pequeños hoteles que no cuentan con plantas de luz son los que pueden tener algún problema, pero la mayoría de los establecimientos sí cuentan con ellas.

Por otra parte, el Secretario de Turismo confía en que la conectividad aérea de Mazatlán con Estados Unidos se reactive e incremente antes de lo previsto a consecuencia de las bajas temperaturas que se están registrando con el país vecino.

Hoteleros de Mazatlán están a la vanguardia en temas Covid-19. Foto: Rolando Salazar │ El Sol de Mazatlán

Confirmó que para el 6 de marzo sigue en pie el vuelo directo de Houston-Mazatlán con American Airlines y sigue la conectividad, aunque no con la frecuencia que se tenía.

El funcionario estatal recordó que la conectividad con Canadá no existe, ya que están cancelados los vuelos hacia México por la pandemia del Covid-19 hasta abril, sin embargo, esto podría darle la vuelta para levantar esa restricción y se reactiven los vuelos.

















