Incierta la Semana Santa en Mazatlán

Culiacán, Sin.- El sector turístico de Mazatlán mantiene poco optimismo para el periodo vacacional de Semana Santa, ya que las reservaciones que se tienen hasta el momento son mínimas.

El director de la Oficina de Promoción de la Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas de Mazatlán, Julio Birrueta, manifestó que todo dependerá de la evolución de la pandemia y el semáforo epidemiológico en los estados del país.

Foto: Cortesía │@hotelestodoincluidomazatlan

"Todo es muy incierto, posiblemente tengamos un poquito más de demanda por la tradición de venir en Semana Santa, la tarifas hoteleras están al 50%, al igual que las líneas aéreas, aquí lo importante es que nos mantengamos activos", dijo.

Julio Birrueta confirmó que las reservaciones para Semana Santa, del 28 de marzo al sábado 3 de abril, son pocas, nada comparado con año normal.

De hecho no estamos llevando pronósticos, no tienen ningún sentido, porque ahorita todo es impredecible, no sabemos cómo vamos a estar de una semana a otra.

Foto: Rolando Salazar │ El Sol de Mazatlán

Por su parte, el Secretario de Turismo estatal, Óscar Pérez Barros, comentó que hasta el momento no se tienen expectativas favorables o negativas por la pandemia y que sería irresponsable el hablar de estas fechas, pues la cifras de casos es muy variante.

“No pudiera decirles ‘vamos a tener una Semana Santa exitosa’, porque sería muy irresponsable de mi parte asegurar que vamos a tener Semana Santa o con qué restricciones, qué capacidad. No lo puedo decir, todo depende del semáforo epidemiológico”, expuso.

Por otro lado, detalló que constantemente se tienen reuniones con autoridades del sector salud para continuar realzando a Mazatlán ante los ojos del turista como un destino responsable y respetuoso de las medidas preventivas.









