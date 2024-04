Inicia campaña Milay Quintero por la presidencia municipal de Mazatlán

Mazatlán, Sin. -En la mañana de hoy, 15 de abril, Milay Quintero, candidato a la Presidencia Municipal de Mazatlán por Movimiento Ciudadano, marcó el inicio de su campaña con un acto en el Monumento al Pescador. En presencia de regidores, diputados y otros invitados, Quintero y su equipo comenzaron oficialmente sus labores para las elecciones venideras.

Durante el evento, la candidata enfatizó en la importancia de abordar los problemas que enfrenta la ciudad, haciendo especial hincapié en cuestiones como el alumbrado público y la falta de apoyo a los adultos mayores. Sus propuestas están orientadas hacia la búsqueda de soluciones concretas para estas y otras problemáticas que aquejan a la comunidad.

"Claro que buscamos un mejor Mazatlán, los servicios públicos no están bien actualmente, vean como están actualmente las colonias con falta de iluminación, es algo que se tiene que arreglar, porque de alumbrado público no estamos bien la verdad, es en lo que nos vamos a concentrar tan pronto el pueblo me elija. Otro de los problemas es que los adultos mayores están totalmente olvidados en Mazatlán, pasó por varios lados y ahí siguen sin ayuda, eso es algo que se tiene que cambiar también, no podemos abandonarlos", mencionó Quintero.

La candidata a la Alcaldía de Mazatlán subrayó su postura en relación con los debates políticos, asegurando que, en caso de ser invitada, se mantendrá ajena a las provocaciones y no se sumergirá en la denigración.

"Yo no voy a ir a desacreditar a nadie, a ningún debate, estoy dispuesta a ir y dar la cara para hacer lo que se debe, debatir, llevar mis propuestas, no pienso caer en provocaciones de nadie", añadió.

La presencia del reconocido cantante Carlos Sarabia se hizo notar en el evento. Sarabia instó a la comunidad a sumarse a la causa de Quintero, señalando que, en medio de tensiones recientes con grupos como músicos y transportistas, la candidatura de Quintero representa una opción viable para superar dichos conflictos.

Arranca campaña

A las 0:01 horas del 15 de abril, Memo Romero, de la coalición "Fuerza y Corazón por Sinaloa", inició su campaña en la colonia Azteca de Mazatlán, donde acudieron tanto políticos como cientos de simpatizantes.

Por otro lado, la candidata de Morena, Estrella Palacios, también comenzó sus labores a las 0:01 horas con una pegada masiva de calcas en la avenida Rafael Buelna.