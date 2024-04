Guillermo Romero propone reabrir la planta tratadora de El Crestón 

Mazatlán, Sin.- Guillermo Romero Rodríguez, candidato a la presidencia municipal de Mazatlán por la coalición Fuerza y Corazón por Sinaloa, propone reactivar la planta tratadora de aguas residuales, el Crestón.

Durante su mitin de inicio de campaña, que se llevó a cabo en la Colonia Villa Tutuli, el aspirante a la alcaldía señaló que el drenaje es la principal necesidad del puerto.

"A mí me gustan los resultados y no los pretextos la problemática que tiene Mazatlán, cuando fui precandidato. El primer punto que me decían «Memo, es el drenaje que se nos desborda en todo Mazatlán» (…Cerraron una planta de aguas negras, el crestón, ¿y saben qué pasó? Hoy nos están contaminando las playas, las aguas negras están arrojando al mar sin tratarla", aseguró.

Por tanto, aseguró que se va a reaperturar la planta del Crestón y se van a revisar las otras plantas, las cuales, afirmó, no están trabajando al 100% y por eso el drenaje se desborda por todo Mazatlán.

A partir de hoy son 45 días de campaña. Foto: Fausto Mcconegly / El Sol de Mazatlán

Programas federales

El aspirante también hizo algunos compromisos respecto a los programas sociales, los cuales mencionó que no se van a quitar, ya que son constitucionales y propuso aumentar su beneficio; sin embargo, estos son del ámbito federal.

"Y voy más allá de los programas, en promedio de un adulto mayor recibe 6 mil pesos. Me interesa mucho ayudar a la gente, mi gobierno está listo para entrarle. Queremos que nuestros adultos mayores, los jóvenes y las personas con discapacidad reciban al menos un salario mínimo, es decir, 15 mil pesos bimestrales y mi gobierno los va a ayudar a que lo reciban" dijo.

Para saber

En el mitin estuvieron presentes, Roxana Rubio, dirigente estatal del PAN; Martín Pérez Torres, candidato al Distrito local 23 y José Luis Gómez, candidato al Distrito local 22.