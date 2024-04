En Mazatlán hay cuatro aspirantes a la alcaldía; tres mujeres y un hombre

Mazatlán, Sin. -Este lunes 15 de abril arrancaron las campañas electorales locales en Sinaloa; en el municipio de Mazatlán hay cuatro aspirantes a la alcaldía porteña; tres mujeres y un hombre.

Morena y Partido Verde

Estrella Palacios Domínguez es candidata de Morena y el Partido Verde, quien señaló que quiere convertirse la primer mujer electa presidenta de este municipio y consolidar el segundo piso de la Cuarta Transformación.

"Vamos a hacer una campaña dónde vamos a recorrer todo el municipio, todos los rincones de Mazatlán, a ras de tierra, vamos a escuchar a todas y a todos los vamos a ver en la cara y les vamos a decir por qué nuestro proyecto es el mejor proyecto de gobierno para las y los mazatlecos", señaló.

Fuerza y Corazón por Mexico

Guillermo Romero Rodríguez, abandera la coalición Fuerza y Corazón por Sinaloa (PRI, PAN, PRD Y PAS); mencionó que sus propuestas van a ir encaminadas a solucionar grandes problemas en Mazatlán sin ocurrencias e improvisaciones.

Milay Quintero, aspirante de Movimiento Ciudadano, Mary Jose Sarabia, aspirante por el PT. Fotos: Cortesía / Milay Quintero / Mary Jose Sarabia

"Hemos estado esperando este momento para combatir al mal y para cambiar al gobierno que tenemos en Mazatlán, ¿están de acuerdo? Este gobierno se tiene que ir, llegó su momento de que se va a ir, fuera los rateros ¿o queremos lo mismo? Que se vayan", mencionó.

Movimiento Ciudadano

Por su parte, Milay Quintero, aspirante de Movimiento Ciudadano, se dijo lista para gobernar Mazatlán, un municipio, consideró, con problemas de seguridad.

"Si tú me preguntas cómo estoy, bien lista para gobernar y para decirle a los mazatlecos que les vamos a regresar esa alegría, esa seguridad a las mujeres y los niños y que también nosotros las mamás vamos a poder transitar libres y seguras, pero sobre todo dignificar a los ancianos, hay muchos ancianos abandonados, hay mucha inseguridad en Mazatlán, hay muchas carencias de drenaje, alumbrado, tenemos que regresar a un Mazatlán limpio", dijo.

Partido del Trabajo

Asimismo, Mary Jose Sarabia, candidata del PT, expresó estar lista para esta campaña; se definió a sí misma como una mujer honesta y sensible.

"Me siento muy orgullosa, muy feliz, contenta del cariño de la gente, cuando voy al mercado a sus casas a las colonias me dicen sus necesidades, me siento preparada me siento una mujer sobre todo sensible, honesta, que eso es lo que ocupa Mazatlán una mujer, sensible, un ser humano, ya no más políticos, ocupa un ser humano sensible y ese soy yo Mary Jose Sarabia", expresó.

Para saber

Algunos aspirantes ya comenzaron con las activaciones en cruceros y mercados, entregando volantes y pegando calcas, además de mítines en colonias populares.