De Clara Chía a Wendy Guevara: Descubre lo más buscado en Google durante 2023

A lo largo de 2023, se desarrollaron diversos sucesos que captaron el interés de los usuarios. En este contexto, la búsqueda más frecuente fue "sismo fuerte", seguida de "meteorito" y "Popocatépetl".

A pocos días de terminar el año, Google compartió su recopilación de búsquedas realizadas en México durante el año 2023. En este informe, se destacaron los 10 términos más buscados en cada una de las nueve categorías de clasificación. A continuación, te presentamos los resultados:

Las personas más buscadas del año

Peso Pluma

Margot Robbie

Clara Chía

Shakira

Taylor Swift

Yaritza

Babo

Damar Hamlin

Wendy Guevara

Gerard Piqué

Lo más destacado del mundo del deporte

En el ámbito deportivo, lo más buscado incluyó la Leagues Cup, el enfrentamiento entre Chivas y Tigres, así como la Copa Oro.

Leagues Cup

Chivas vs Tigres

Copa Oro

América vs Chivas

Tabla Liga Mx

Inter de Miami

México vs. Alemania

México vs Panamá

Copa Mundial Femenina

México vs Jamaica

La música más buscada

Peso Pluma

Shakira

Taylor Swift

Luis Miguel

Flores Amarillas

Drake Bell

Alfredo Olivas

Rihanna

Cazzu

Yeri Mia

Shows de televisión y películas

En el ámbito del cine y la televisión, la preferencia predominante entre las personas fue el reality show "La Casa de los Famosos", seguido por la película "Barbie" y el filme "Oppenheimer".

La Casa de los Famosos

Barbie

Oppenheimer

Super Mario Bros La Película

Rápidos y Furiosos 10

Guardianes de la Galaxia 3

Five Nights at Freddy’s

Sound of Freedom

John Wick 4

The Last of Us

Los artistas más solicitados

Peso Pluma

Shakira

Taylor Swift

Luis Miguel

Flores amarillas

Drake Bell

Alfredo Olivas

Rihanna

Cazzu

Yeri Mua

Otros hechos que fueron tendencia en Google

La actual confrontación entre Israel y Hamas encabezó las tendencias de noticias en 2023, según los datos globales de Google. Le siguieron consultas relacionadas con el sumergible con destino al Titanic, que implosionó en junio, así como los devastadores terremotos ocurridos en febrero en Turquía y Siria.

Otro acontecimiento que acaparó las miradas de muchos en todo el mundo, fue el eclipse solar ocurrido el pasado octubre, hecho que fue transmitido a través de distintas plataformas.