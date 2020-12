Tk Tires sumó su noveno triunfo en fila en la Casa Hogar

Mazatlán, Sin.- Con un buen juego e imponiendo supremacía en el Torneo de Baloncesto de Segunda Fuerza de la Casa Hogar, el equipo de TK Tires ligó su nueva victoria y se mantienen invictos al superar 57-38 al equipo de Promant.

Ramón Urías guío a su equipo al triunfo al anotar 16 puntos, seguido de su compañero David Tirado que anotó 13 puntos. Por su parte el mejor canastero por los perdedores fue Roberto Ramírez sumando 22 unidades a su causa.

En otro de los juegos, el equipo de Old School no pudo y cayó por la mínima ante Armados, dejando la pizarra 49-46, en uno de los juegos más parejos de la jornada, donde Francisco Acosta lució a la ofensiva haciendo 24 puntos para los ganadores. Mientras que por Old School Humberto Ovalle clavó 13 puntos.

También el equipo de TM aplastó 74-57 a Xtreme Pacífic que no pudo ante la ofensiva de TM que comandó Ángel López anotando 27 puntos, seguido de Francisco Figueroa con 22. Por los derrotados los mejores canasteros fueron Juan Sosa con 15 y Gerardo Topete con 14.

En la rama femenil el equipo de Capitanes no cree en nadie y venció 58-20 a Pefobas, con una Damaris Ballesteros intratable al anotar 17 puntos, además de que su compañera Rebeca Dorantes anotó 10. La mejor canastera por las perdedoras fue Jessica Tufiño con seis puntos.

Mientras tanto las Strom Grils volvieron a ganar, esta vez 46-23 a Basquet D. Ashley Airada se llevó la noche clavando 18 puntos, mientras que Sofía Andrade anotó 13. Por las derrotadas Karen Angulo anontó seis puntos.





El equipo continúa invicto.









