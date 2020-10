Talento de la duela: El baloncesto corre por su sangre

Mazatlán, Sin. - Mazatlán es una de las ciudades del estado donde más se practica el baloncesto, el deporte ráfaga, que le ha dejado buenos frutos al puerto, que se ha convertido en una especie de “cantera” para sacar talento.

Uno de ellos es Omar Ramírez, un joven qua ha vivido el baloncesto “a tope”, como si fuera el último tiro con el reloj en ceros, destacando por su gran tenacidad y estilo de juego, que lo ha llevado a enfundarse el uniforme de equipos importantes, tanto en CIBACOPA, como en CIBAPAC.

Su tenacidad y entrega lo hacen diferentes a los demás. Foto: Cortesía │Omar Ramírez

“Para mí siempre es un orgullo representar a Mazatlán, ya lo he hecho en CIBACOPA, con Náuticos y Venados, el poder convivir con buenos jugadores y hacer buenos amigos, es algo que me ha dejado el baloncesto y aprendo mucho de ello”, dice.

“El baloncesto me ha dado mucho y estoy muy agradecido con Dios y mi familia, entrenadores y diferentes directivas, que me han abierto las puertas para poder representar a esos equipos, es un sueño”.

Ya con experiencia en uno de los circuitos más complicados del país, el joven de 23 años de edad, tiene un presente muy prometedor, pues también ha defendido los colores de Delfines de Mazatlán.

Con el equipo que comanda Sergio Hernández ha sido un recurrente y uno de los jugadores a seguir, pues su talento sobresale cuando está dentro de la duela, marcando con firmeza a sus rivales y atacando.

Foto: Cortesía │Omar Ramírez

“Como lo repito, para mí siempre es un orgullo representar a Mazatlán, estoy muy contento de pertenecer al equipo local y estar en el equipo, con Delfines he vivido buenos momentos dentro y fuera de la cancha”.

Su paso por la el CIBAPAC es muy bueno, pues comenzó en la franquicia de Fortaleza 31, siendo uno de los jugadores jóvenes del equipo, para después pertenecer a lo que ahora es Delfines de Mazatlán.

Tanto con Fortaleza, como Delfines, no ha podido llegar a la final, quedándose a solo un paso, de disputar una final, pero esa base del equipo, ha logrado noches extraordinarias para la afición mazatleca.

Foto: Cortesía │Omar Ramírez

“Con Fortaleza y con Delfines, fuimos la misma base y hasta ahora se mantiene, pero los mismos jugadores locales se han ido acoplando, jugadores muy buenos e importantes, que compartimos la misma garra de defender a Mazatlán”, afirma.

“Siento que nuestra química en el campo era lo que nos sacaba adelante en los momentos más complicados, y el conocernos todos, nos ayuda a tener una mejor confianza en cualquier momento, yo creo que por eso hemos tenido buenos resultados en CIBAPAC”.

A pesar de ellos, es un jugador que está en constante crecimiento, ayudando a sus compañeros en campamentos para niños, que lo ha hecho crecer como ser humano y deportista, pero no por nada, es uno de los referentes del equipo, tanto en CIBAPAC, como en CIBACOPA.

Foto: Cortesía │Omar Ramírez

“En lo personal siento que he mejorado, he trabajado en lo defensivo, la campaña pasada eso fue lo que me destacó en relación a otros años, pero tengo que seguir trabajando para tener mayor oportunidades”.

Este año, Ramírez, fue contemplado para jugar con el equipo de Venados Basquetbol en CIBACOPA, pero por temas de pandemia no se pudo llevar a cabo la temporada y en esta Omar espera alzar el campeonato de CIBAPAC con Delfines, en el torneo que se llevará a cabo en Baja California Sur.









