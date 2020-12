El “Tochón” del futbol mazatleco

Mazatlán, Sin.- El jugador más pequeño de una distancia de futbolistas se ha abierto paso en el deporte que tanto ama gracias a las influencias de su padre y de sus hermanos, Giovanni “Chino” Guzmán y Osvaldo “Bayo” Guzmán, quienes desde que era un niño lo enseñaron a patear una pelota.

Daniel el “Tochón”, como le dicen de cariño, comenzó como todos, jugando futbol en el barrio, haciendo ese tridente de miedo con sus hermanos, hasta que sus padres comenzaron a verle cualidades para practicar el deporte de manera amateur.

El joven de 21 años anhela ganar un campeonato de la Primera Fuerza. Foto: Rolando Salazar │ El Sol de Mazatlán

“Pues mi paso en el futbol ya en torneo fue gracias a mi profesor de la primaria, él tenía un equipo y me vio calidades, después pasé con el profe Camacho a la escuela de Kalakos, donde estuve hasta la categoría Libre”.

Desde niño siempre se le vieron cualidades para ser un “goleador de raza”, ya que su velocidad y agilidad le ayudaron a sobresalir de los demás, haciéndose en poco tiempo de un nombre en los torneos locales.

“Jugar futbol para mí siempre ha sido motivante, mi papá siempre tuvo equipos de futbol, luego me tocaba ver a mis hermanos jugar y siempre fue como mi inspiración para desarrollarme en este deporte”, expresó.

Desde que tenía 17 años, el “Tochón” ya era pretendido por equipos de Primera Fuerza Municipal, siendo el equipo de JR donde tuvo sus primeras oportunidades en la máxima categoría del balompié porteño.

Foto: Rolando Salazar │ El Sol de Mazatlán

“Cuando estaba en Kalakos, la cual era filial de JR, me llegaron a meter en algunos juegos, casi no me metían, yo creo que por la edad, pero cuando lo hacía, tuve la chanza de demostrar mi calidad haciendo algunos goles."

SU BRINCO DE JUVENIL A JUGADOR MAYOR

El proceso de Daniel fue muy rápido, estuvo prácticamente todo su carrera como juvenil bajo las órdenes el profe Camacho, logrando algunos títulos en esa categoría y perdiendo otros tantos, el último cuando jugaba con Fire Máster, en el 2019.

“Casi siempre en los equipos donde estaba en esa categoría, nos tocaba ganarlos, en la Juvenil A, en la C, pero ya en mi último año nos tocó perder, pero son cosas que te dan experiencias como jugador”

A partir de ese año, el “Tochón” ya era practicante jugador libre, ese verano ganó todo lo que se propuso, al lado de sus hermanos, con quienes ya había tenido la oportunidad de jugar juntos, pero no en un torneo oficial.

Foto: Rolando Salazar │ El Sol de Mazatlán

“Teníamos años jugando en canchitas de futbol siete, en torneos de barrio, los equipos nos invitaban, que le hablaban a mi hermano Giovanny y ahí íbamos, pero sí, esa vez ganamos prácticamente todo siempre juntos”.

“La verdad sí me llena de orgullo jugar con mis hermanos y hacer lo que hicimos en el futbol, ese año fue muy bueno, algo que tal vez lo veíamos, pero no lo esperábamos el que llegará tan pronto”.

El llamado tridente Guzmán estuvo conformado por Giovanny, su hermano mayor, Osvaldo, el hermano del medio y Daniel, el más chico de la familia, ganando el torneo de la Segunda de Verano, la Copa Mazatlán y el torneo que organizaba el Deportivo Benito Juárez de Fut 11.

Foto: Rolando Salazar │ El Sol de Mazatlán

Ahora el tridente esta “separado” dentro de las canchas, ya que decidieron tomar otros caminos. Osvaldo juega esta temporada para la Eléctrica Delgadillo, Giovanny para el naciente equipo de Covec y Daniel con el campeón de la Primera Fuerza la SPE, donde es el actual goleador del torneo.

“Nunca me imaginé que el primer juego de la temporada iba hacer ocho goles, jamás había producido tanto gol y menos en la Primera Fuerza, mantenerme como el líder me da esa satisfacción de alcanzar un título en esta liga”.

Daniel dentro de su trayectoria ya sabe lo que es pisar terrenos de la Tercera División del Futbol Mexicano, jugando para el equipo de Camaroneros de Escuinapa, pero ahora está enfocado en su nuevo equipo y en esta nueva aventura.









