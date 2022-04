Tenemos como meta principal ganar el partido que queda: Gabriel Caballero

Mazatlán, Sin.- El Mazatlán FC volvió a demostrar ante Juárez la buena racha que atraviesa el equipo y con tres victorias de manera consecutiva, espera tener el premio al esfuerzo que han venido haciendo durante el cierre del torneo, como el avanzar al repechaje.

“Han hecho un gran esfuerzo, tenemos tres triunfos seguidos, sumando puntos de visitante, ahora veo un equipo con carácter. Estamos cerca y pensamos el ganar el siguiente partido y después ver para que nos alcanza al final”, explicó Caballero.

La noche que vivió Brian Rubio frente a su ex equipo fue muy buena, tanto que el técnico resaltó el gran trabajo que ha hecho, pero no solo el delantero, si no todo el equipo, quien ya lograron abandonar la zona de multa.

“El partido fue muy difícil, Juárez ha tenido una inercia negativa, pero habían ganado el último partido, pero tratamos de hacer lo nuestro. Hoy no contamos con Sosa que hizo dos goles, hoy entra Brian (Rubio) y hace lo mismo, hoy juegue quien juegue el equipo se ve bien”.

Para Caballero, el próximo partido será muy importante, ya que Puebla no atraviesa su mejor momento futbolístico, por lo que se espera que los morados vayan a morirse en la cancha por el resultado.

“Tenemos como meta principal ganar los tres puntos que quedan, sabemos que si ganamos no pagamos multa y si ganamos mantenemos la ilusión de jugar el repechaje y esperemos elegir a los mejores once para el siguiente partido y ganar”.

¿Cuál Xavineta? Esta es la auriga de Gabriel Caballero.



Trabajo en equipo, sacrificio y muchos 🥚



Tres triunfos consecutivos. #ARREbatando ⚓️ pic.twitter.com/k0fT7fWvYh — Mazatlán F. C. (@MazatlanFC) April 23, 2022

Una de las cosas que ha hecho muy bien el técnico, es darle esa confianza al equipo, algo que se ha visto reflejado en la cancha y que ahora han venido desplegándolo, con estas importantes victorias.

“Siempre he confiado en los jugadores, desde un principio teníamos un buen plantel, pero generamos seguridad y reaccionaron de buena manera, adquirieron esa idea y se está reflejando en la cancha”.

“Tal vez agarramos un poco tarde al equipo, pero tratamos de dar conceptos claros y concisos, ellos entendieron bien y estamos ilusionados con que las circunstancias se den, tenemos que pensar en todo lo que hemos sumado e ir pensando en el próximo torneo con lo del porcentaje”, finalizó el director técnico.

NÚMEROS AL MOMENTO DE GABRIEL CABALLERO CON MAZATLÁN