El equipo se está acostumbrando a ganar: Gabriel Caballero

Mazatlán, Sin.-El Mazatlán FC atraviesa por buen momento futbolístico al hilar tres partidos sin conocer la derrota, lo que le ha dado confianza al cuadro morado de hacer una hazaña y colarse a la liguilla, luego de ganarle a Santos en el Kraken.

Gabriel Caballero, ha encontrado una fórmula para hacer marchar este barco, que poco a poco va mostrando un buen futbol, con el objetivo de alejarse de la zona de multa al final del torneo, algo que esperan hacer al final del campeonato.

“Cada vez me deja más contento el funcionamiento del equipo, van interpretando bien las cosas, están pasando un buen momento. El triunfo ante Atlas nos ayudó mucho y hoy tuvimos un gran partido ante Santos, que no dejamos de luchar y nos costó ese triunfo. Me gustó que no nos hicieron gol y estoy agradecido con los chicos y creo que vamos bien”.

“Dos victorias seguidas, tres partidos sin perder y el equipo se está acostumbrando a ganar. Hoy por hoy, los jugadores han subido su nivel, Santos hoy nos complicó y hoy me quedó tranquilo, se viene un juego rápido y recuperar a los jugadores para el viernes, tenemos varios aspectos positivos, como que Sosa ya metió gol y eso me da gusto”, enfatizó el técnico.

Tanto Caballero, como el equipo, se ilusionan, con poder ganar los últimos juegos de la temporada, el más próximo ante Juárez de visitante y después superar al Puebla, para poder llegar a los 21 puntos y ver si las cosas se mueven a su favor para realizar ese sueño que busca el equipo.

Segundo triunfo en fila del Mazatlán. #ARREbatando ⚓️ pic.twitter.com/GlOUf1w1ox — Mazatlán F. C. (@MazatlanFC) April 20, 2022

“Desde que llegamos sabíamos que eran puras finales, tenemos dos triunfos, pero tenemos que hacer lo que nos corresponde, el equipo se ilusiona y tenemos un compromiso con la afición y vamos por el camino correcto”, declaró.

Lastimosamente, no todo es miel sobre hojuelas, debido a que Gonzalo Sosa salió con una lesión, que hasta el momento no saben cuánto tiempo estará fuera, hasta que lo valore el parte médico del club, el miércoles por la mañana.

“Lo de Gonzalo Sosa, se le endureció un poco el músculo, lo sacamos para que no avanzará a más, veremos el diagnóstico del doctor y es un jugador clave para nosotros, esperemos que todo salga bien”.