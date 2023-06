Sylvana Luna se cuelga el oro en los Nacionales CONADE de Natación

La delegación sinaloense que participa en los Nacionales CONADE 2023 tuvo una jornada de ensueño, sobre todo para el equipo de Natación, que se quedó con un oro y una plata, además de que en ciclismo se logró una medalla de bronce.

Esta hazaña la hizo la nadadora mochitenese Sylvana Luna Su, quien fue la más rápida en los 50 metros libres, dentro de la categoría 14-15 años femenil, al parar el crono en 27.06 segundos, y así ganar su primera medalla de oro en estos Juegos Nacionales.

Al llegar a la meta, Luna Casillas se mostró sorprendida, ya que, aunque tenía el tiempo de obtener el primer lugar, no lo esperaba. "Me siento un poco cansada y muy feliz, muy orgullosa, ya que por fin, pude lograr lo que tanto he deseado", expresó la tritona al terminar la competencia.

"No lo podía creer, grité (al ver los resultados), me emocioné muchísimo. Le dedico esta medalla a mi familia, a mí, a mi entrenador, a todos los que me han apoyado", agrego la joven, quien se ha destacado por sus brazadas dentro de la alberca olímpica.

Por su parte, Mia Isabella Chen también le dio a Sinaloa otra medalla, pero ésta fue de plata, en los 50 Metros Libre categoría 15-16 Años. La culiacanense registró 27.24 segundos. La presea de oro fue para Valera Tarín, de Chihuahua, con 27.11 y el bronce para Fernanda Elizondo, de Nuevo León, con 27.47.

Cierra la jornada con bronce en ciclismo

La disciplina de Ciclismo, que tiene como sede Aguascalientes, otorgó otra medalla, de bronce, más a Sinaloa, gracias a la gran participación de María Renee Lugo López, en la prueba de Scratch Sub 23 Femenil. El oro fue para Tareli Acevedo, de la UNAM, y la plata para Victoria Velazco, de Nuevo León.