Sín límites: Luana Domínguez supera sus barreras en el deporte adaptado

Mazatlán, Sin.- Luana Aralí Domínguez Hernández es una para atleta de talla baja que le ha demostrado al mundo que no hay limitantes al practicar lanzamiento de disco y bala, además de correr los 100 metros planos, disciplinas que hace un año eran prácticamente desconocidas para ella.

Con 17 años, la joven mazatleca tuvo siempre una invitación abierta para unirse al equipo del Deporte Adaptado, el cual es dirigido por Juan Castellanos, que por más de cuatro años le insistió a practicar algún deporte, pero el miedo limitaba el potencial que mostraría más adelante.

También te puede interesar: Ellas son el Femini Club Mazatlán, un espacio para mujeres en el futbol

“El profe (Juan Castellanos) estuvo mucho tiempo detrás de mí, nos topábamos en la calle e intentaba convencerme, yo no creía y me daba miedo, hasta que el año pasado nos volvimos a encontrar y vio a mi mamá, habló con ella para que viniera al deportivo. Mi mamá me dijo: ve, si no te gusta, pues te sales”, recuerda.

Justamente en el 2022, cuando bajaron los casos de la pandemia por Covid-19, Luana tomó la decisión que cambió su vida y la de su familia, al incursionar en el para atletismo.

Ella se topó con un ambiente muy amigable al llegar al equipo, con entrenadores capaces y comprensivos, además de encontrar a personas como ella, que buscaban superarse día a día para ser mejores deportistas y personas.

“Cuando llegué no sabía nada, no estaba muy familiarizada con esto, cómo se manejaba el disco, la bala, pero como si el deporte me hubiera elegido a mí, le fui tomando cariño y cada vez me fue gustando más, que es lo que más me gusta hacer”, externó.

Supera sus propias barreras

Aunque en un principio comenzó a lanzar la jabalina, los movimientos que ella realizaba se le complicaban, por lo que optó por tomar el disco y la bala, una bola de seis kilos que en su momento fue muy difícil de lanzar.

“La jabalina se me complicó, pero con el disco y la bala no, también corro 100 metros planos, tres disciplinas con las que me he sentido muy cómoda”, dice Luana, quien también combina sus estudios de preparatoria con el deporte.

Su esfuerzo y sacrificio ya la llevaron a ganar medallas el año pasado, colgándose dos bronces en bala y disco en su primera competencia, que fue el Grand Prix de Monterrey, enfrentándose a lo mejor del país.

“También me tocó participar en el Estatal, haciendo las tres disciplinas, disco, bala y los 100 metros planos, ganando el primer lugar y recientemente en el Nacional, me traje un bronce en la prueba de velocidad”.

Su carrera ha crecido de forma exponencial en un año. Foto: Cortesía | Itzchelt Rodríguez

La pequeña más rápida del atletismo

El competir contra personas de talla baja como ella le ha dado la satisfacción de ver que es la mejor, pero si hay una disciplina que se le complica son los 100 metros planos, una prueba a velocidad que le ha costado sacar.

“Creo que de todas las disciplinas que hago, los 100 metros planos me cuestan, corro con personas de talla baja, porque el correr tanto es muy cansado, pero tenemos que echarle ganas, porque el profe fue el que me vio las cualidades para volar como una bala por la pista (ríe)”.

Ella tiene una competencia en puerta, que es el Gran Prix en Veracruz, del cual espera romper su marca personal en disco de 16.80 metros, ya que en menos de un año Luana ha participado en todas las competencias dentro su categoría.

Al ser la única persona de talla baja de su familia, Luana se ha ganado el respeto de todos, disfrutando su momento, además sueña con llegar a un Mundial o unos Juegos Paralímpicos, para lo cual enfoca toda su energía.

Datos