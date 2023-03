Julieta López, 30 años como estratega en la duela

Mazatlán, Sin..- Por más de 30 años el baloncesto en Mazatlán ha tenido como referente a Julieta López de la Peña, una estratega de voz fuerte y duro semblante que se ha ganado el respeto de cada uno de los jugadores que han pasado por sus manos.

La vida de la “Nena”, como se le conoce en el deporte ráfaga, estuvo siempre predestinada a la práctica y desarrollo de diferentes actividades deportivas, ya que su padre fungió como umpire profesional, algo que la hizo desfilar por el atletismo, el voleibol, el beisbol y el baloncesto.

“Para mí el basquetbol es un deporte que requiere de una toma de decisiones a cada momento, es un deporte ráfaga, donde cada segundo se analiza y eso me gustó del baloncesto, aunque practiqué muchos deportes de chica, porque me gusta interactuar al aire libre, el deporte es un medio para forjar el carácter”, relata.

Julieta se inició en el atletismo, cuando cursaba la educación primaria, para emigrar luego al voleibol, en secundaria y preparatoria, hasta perfilarse por el baloncesto, un deporte que llegó para enamorarla por completo.

A la estratega de la duela le gustan los retos y este 2023 saltará al profesionalismo.Foto: Fausto McConegly | El Sol de Mazatlán

La vida en el baloncesto

Ella no solo encontró en el baloncesto un estilo de vida, sino también a su pareja, el profesor Sergio Cruz, quien primero fue su entrenador y posteriormente se convirtió en su esposo y padre de sus dos hijos.

“La primera vez que yo toqué un balón de basquetbol fue con el papá de mis hijos, Sergio Cruz, le dicen Juárez y fue donde yo inicié, él para mi consideración ha sido uno de los mejores entrenadores que tuvo Sinaloa, sacando campeones nacionales y fue con él mismo con el que comienzo a mis 17 años”, dice.

De la mano de Cruz destacó como una jugadora defensiva y además tuvo la oportunidad de foguearse con equipos de otros países que venían a Mazatlán, por la década de los 80, protagonizando unos juegazos en la vieja casa club del Muralla, en el Centro de la ciudad.

“De la fortuna que tuve como jugadora es que el director de la ETI 5, Arturo Valverde, traía equipos internacionales para jugar Dual Meet, y esa fue una buena etapa, además de algunos eventos nacionales de primera fuerza de Sinaloa”.

La “Nena” tiene el cariño de muchas generaciones de baloncesto en el puerto.Foto: Fausto McConegly | El Sol de Mazatlán

Comenzó a entrenar muy joven

Fue en el 1985 cuando Julieta tomó la batuta de entrenadora, al tener un equipo femenil de primera fuerza en el puerto; entonces ella pasó de ser jugadora a entrenadora, cumpliendo también con su faceta de maestra de Educación Física.

“Cuando teníamos el equipo femenil, no teníamos coach, así que yo tomé la batuta y bueno después llegué al Anglo Moderno a dar clases, donde me encontré con una muy buena generación de jugadores, entre ellos Patricio García, quien en su momento fue seleccionado para universiadas mundiales, además de ser un referente del baloncesto en Sinaloa”.

Ella aprendió de una buena escuela de entrenadoras de carácter firme, como Edith Mariscal, Gloria Montés, entre otras.

A Julieta le tocó dirigir a muchas camadas de buenos basquetbolistas, el ya mencionado Patricio García, también a Emir Audelo, Sofía Moreno, en la parte femenil.

“Aunque tuve a muchos jóvenes, esa generación del Emir Audelo nos hizo batallar un poco (ríe), hay un jugador de nombre Vidal Osuna, me sacó canas verdes, pero con esa generación fuimos a un macro regional, perdiendo un solo partido, porque fue muy fuerte, ahí en Saltillo, luego viajamos a Aguascalientes y fue una gran generación, eran muy vagos, lo que le sigue, muy juguetones”, recuerda.

López de la Peña es un referente del deporte ráfaga en Mazatlán y en el estado. Foto: Fausto McConegly | El Sol de Mazatlán

Rompe estereotipos

Este 2023 la “Nena” llegó como entrenadora en jefe del naciente equipo de Cibapac, Piratas Basketball. Ella es la primera mujer en dirigir en este circuito semiprofesional, gracias al respaldo de la directiva comandada por los hermanos César y Juan Carlos Osuna, quienes confiaron en ella para tomar las riendas de ese proyecto, en el que debutará el próximo mes de junio.

“Ese es un paso que estoy dando al ir al profesionalismo, porque este proyecto es apostar al talento local, de jugadores que ya están hasta en Liga Nacional y de inició lo más que dirigí fue ligas de primera fuerza, en la universidad y este reto es para mejorar, ya que algunos de ellos me tocó dirigir”, comenta.

“Por ejemplo a los hermanos Osuna los dirigí en algunas Copas de Semana Santa, a Frank Acosta, recientemente en la Universidad, a los hermanos Martínez, no me ha tocado, a Nico García, no he tenido el gusto, a José Carlos Berumen no, pero hemos jugado en contra, a Omar Ramírez toda su carrera universitaria, así como a Daniel Onofore”.

Este conjunto de jugadores, incluido Brian Valdez, a quien ha enfrentado en ligas locales, hacen que el proyecto luzca bien, para que el baloncesto mazatleco despunte a un mejor nivel.

En el futuro, Julieta planea hacer una Liga Universitaria a nivel estado, un sueño que espera concretar y tener el respaldo de la ABE (Asociación de Basquetbol Estudiantil), con la finalidad de que el basquetbolista sinaloense no emigre a otras universidades del país en busca de la competencia para buscar el profesionalismo.

Dato

55 años de edad tiene la “Nena” López.