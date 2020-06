Randy Romero: Prospecto del béisbol mexicano

Mazatlán, Sin.- De familia beisbolera y con muchos sueños que lograr, Randy Romero es uno de los mejores prospectos mexicanos en la actualidad, debido a su entusiasmo y entrega dentro del terreno de juego, el nacido en Mexicali, Baja California, demostró de que está hecho con Venados de Mazatlán esta campaña.

Randy es hijo de Darryl Brinkley, una leyenda del equipo Águilas de Mexicali, donde justamente vio la luz este pelotero. Su padre gran chocador de pelota, le heredo ese don al “Cachanilla” que la temporada pasada la rompió en República Dominicana, jugando para las filiares de los Piratas de Pittsburgr.









Estuve en Dominicana el verano pasado y me sentí muy bien, estuve trabajando duro y creo que hice muy bien las cosas, espero ya el próximo año y con el favor de Dios me suban a la Gulf Coast League (en EUA), a base de trabajo espero se me dé la oportunidad Randy Romero









El novato en Liga Mexicana del Pacífico, lleva dos años trabajando en tierras caribeñas y es uno de los jugadores que tiene mayor proyección para subir a sucursales de los Piratas, equipo con el que firmó hace tres años.

A pesar de no tener actividad este año en dominicana, espera tener una buena participación en el invierno. Foto: Cortesía│ Venados de Mazatlán

Randy, espera romper esa tradición de que los mexicanos que están en Grandes Ligas en su mayoría son pitcher y no pierde la esperanza de hacerlo muy pronto. “hay jugadores de posición, que tenemos la oportunidad de llegar, ahorita hay muchos peloteros de posición con un gran futuro y se ve que vamos a llegar, porque estamos aferrados a un sueño al cual estoy completamente entregado” dijo el pelotero.

En su paso por Liga Mexicana del Pacífico, busca afianzarse con los Venados de Mazatlán, equipo que le brindó la oportunidad de ser parte de su organización y no lo desaprovecho, pues ha sabido tomar las oportunidades que se le ha brindado en el cuadro de J.J Pacho.









El 2019 fue un año de ensueño para mí por todo lo que hice en dominicana, y debutar en Venados fue un sueño que siempre tuve desde niño, me llena de orgullo debutar en esta liga y ver hasta donde llegamos Randy Romero









Romero, dio mucho que hablar en una “guerra civil” en Culiacán la temporada pasada, pues el chico de 20 años, se encontraba cubriendo el jardín izquierdo y un batazo que iba para la calle de Román Ali Solís hizo que cayera en su guante, robándole un cuadrangular de una manera increíble, dejando a los espectadores y al mismo Solís impresionados.









En mi mente no pasaba robarme un cuadrangular y menos de la manera como lo hice, en Dominicana tuve la oportunidad de hacer algunas buenas jugadas, pero nunca una como esa Randy Romero









En su corta carrera, espera tener mucho más años dentro de la institución de Mazatlán, esperando algún día ser un gran referente de este equipo, así como un día lo hizo su padre con las Águilas de Mexicali.









Quiero agarrar más experiencia, porque voy empezando en mi carrera profesional en Liga Mexicana del Pacífico. Espero afianzarme en unos añitos y por supuesto, tener la meta clara que es llegar a Grandes Ligas. Randy Romero













PARA SABER

Romero fue nombrado Player of The Year en Dominicana en el 2019 siendo el MVP gracias a la temporada que tuvo, coronándolo con cifras de .376 de average, un jonrón y 35 carreras remolcadas en 62 juegos.

NÚMEROS CON VENADOS

JJ AVG H H2

37 .176 6 1

































