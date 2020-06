Pedro Guevara: boxeador desde la cuna

Mazatlán, Sin.-Abogado de profesión y con una amplia lona recorrida dentro del pugilismo, Pedro Guevara comenzó a los 10 años su historia en el boxeo. Por su mente nunca pasó convertirse en campeón mundial, tampoco ser catalogado como uno de los mejores del mundo en su división, pero lo logró. Con el poder de sus puños ha obtenido los títulos internacionales y las peleas más difíciles arriba del cuadrilátero.

Con apenas una década de vida, el “Pedrín” Guevara llegó a la escuela de boxeo de la UAS que encabeza Radamés Hernández, donde aprendió todas las técnicas para ser uno de los mejores.

En mi infancia, yo creo que jamás me pasó por la mente ser boxeador, me iba a jugar beisbol con mi hermano a la Liga Mazatlán, pero no me terminó de llenar y cambié el guante de pelotero por uno de boxeo.

Pedro Guevara

Su camino en el boxeo comenzó muy bien, a pesar de que en esos tiempos no había mucho apoyo para los boxeadores como lo hay ahora. Sin embargo, poco a poco se fue adentrando en el boxeo amateur, donde su primera medalla fue un bronce en un campeonato nacional en la ciudad de Chiapas.

Antes de comenzar mi carrera profesional, estuve ocho años como boxeador amateur, representando a Sinaloa en tres ocasiones y ganando experiencia. Todo eso me dio la madurez para poder brincar al profesionalismo.

Pedro Guevara

Fue en el 2008 cuando debutó como boxeador profesional, en una dura pelea contra Gabriel López, un pugilista experimentando que representó una dura prueba para sus aspiraciones en este deporte.

En la primera pelea que tuve como profesional, pensé: es la primera y la última, porque estando arriba no sabes cómo te va ir, yo creo que es un fenómeno que les pasa a todos los boxeadores, pero ya bajando del ring te motiva a prepararte más cada día.

Pedro Guevara

SU DEBUT EN EL PUERTO

Cuando el "Pedrín" Guevara debutó en Mazatlán, en su tierra, lo hizo en la cancha Germán Evers, en una pelea de alarido que llegó hasta el límite de ocho rounds.

Yo ya tenía ocho peleas cuando me tocó un enfrentamiento en Mazatlán y era la primera vez que me iba a ocho rounds, pero afortunadamente pelear en el puerto me ha dado suerte. Esa noche, a pesar de tener un gran rival, salí triunfador. La gente me vio y conoció de mi capacidad.

Pedro Guevara

El mazatleco poco a poco ha forjado su historial boxístico, hasta que pudo llegar a una pelea de campeonato, en el 2010, lo que representó el certamen Mundial Plata en la ciudad de Tijuana, contra el colombiano Karluis Díaz.

Esa oportunidad me la dio mi promotora en la que estaba, que se llamaba Box Latino, que encabezaba Erick 'El Terrible' Morales, ese título me abrió a más, lo retuve una vez y fui campeón de Norteamérica, hasta llegar por el título mundial.

Pedro Guevara

PEDRO Y SU LUCHA CON LOS JAPONESES

El mazatleco cada vez se fue haciendo más de un nombre, hasta que pudo llegar a competir por el Título Mundial Mini Mosca contra Akira Yaegashi, en Japón, lugar que le trae recuerdos agridulces, pues para los latinos no es sencillo pelear en tierras niponas.

Desde los 10 años entrena boxeo en el gimnasio de la UAS. Foto: Cortesía │ Pedro Guevara

Mi primer título mundial fue algo especial, ir a pararte a Japón no es cosa fácil, pero la primera vez que fui, tuve mucha suerte y constancia en mi golpeo, que fue lo que me llevó a ser campeón del mundo en el 2014.

Pedro Guevara

El “Pedrín” tuvo ese título en sus manos cerca de un año, hasta que cayó, contra otro japonés, en noviembre del 2015, a pesar de eso, tuvo la fuerza suficiente para retar al que era campeón ligero en ese momento, pues se colocó como número uno del mundo.

Para ir a Japón tienes que ir a noquear, pues muy difícilmente te van a beneficiar las tarjetas y en la segunda ocasión, cuando peleo contra Yu Kimura, pensamos que era para nosotros, y ya la última vez, que fui contra Kenshiro, fuimos a dar una guerra, pero lastimosamente no pudimos y decidí subir de peso y cambiar de categoría, para avanzar en mi carrera.

Pedro Guevara





Foto: Cortesía │ Pedro Guevara

Para su fortuna, el subir de peso le ha beneficiado, pues luego de ser derrotado contra Kenshiro, rápidamente obtuvo el Título Internacional Súper Mosca, contra Carlos Sánchez, en Ciudad Obregón, reteniéndolo dos veces, la última vez contra Janiel Rivera, aquí en el puerto.

BUSCA LA CONSOLIDACIÓN

Pedro es catalogado como el número uno de mundo en la categoría de Súper Mosca, siendo uno de los mejores en ese peso y espera contrincante para que le den batalla por su título.

Una de las cosas que espero y uno de mis sueños, que siempre he tenido es pelear en Estados Unidos, ya sea en Las Vegas, Houston o Nueva York, para consolidar mi carrera.

Pedro Guevara

EN CORTO

- Pedro Guevara tiene 31 años.

- Es Licenciado en Derecho.

- Actualmente es Campeón Internacional Súper Mosca.

- Fue Campeón Mundial Mini Mosca de la CMB en el 2014.

- Tiene 12 años como boxeador profesional.









