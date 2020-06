Mazatlán FC culmina su segunda semana de pretemporada

Mazatlán, Sin.- El equipo de Mazatlán FC terminó su segunda semana de pretemporada, aquí en el puerto. Los dirigidos por Juan Francisco Palencia, tienen un torneo muy importante, en el cual debutarán como franquicia, ante los Tigres.

Los del puerto, siguen haciendo trabajo físico, algo que les beneficiará para evitar lesiones, después de un largo tiempo sin patear el balón y encarar los compromisos de la mejor manera posible.

El preparador físico del equipo, dijo para Tv Azteca “Lo que más me preocupa es prevenir lesiones porque lo que no queremos es llegar a la primera jornada con varios jugadores de baja, entonces lo que estoy intentando es hacer una adaptación al trabajo de menos a más, con mucho balón porque también falta la parte de la técnica individual"





Estamos entrenando más temprano por la mañana y más tarde por la tarde-noche para evitar lo que es la temperatura y sobre todo la humedad del día. Y también como son trabajos exigentes, ahora como estamos trabajando en grupos chicos, son trabajos cortos, pero intensos para darles mucho tiempo de recuperarse Juan Francisco Palencia









OTRAS NOVEDADES

Esta semana, una de las novedades que se vieron dentro del equipo del puerto, fueron la llegada de los equipos juveniles, estos se les vieron entrenando por las inmediaciones del Centro Deportivo Benito Juárez, el cual es su Bunker.

Otra de las cosas que llamó la atención, fue que al mando de la categoría sub 17, se encuentra el ex futbolista, Diego Cervantes, que asumirá su segundo reto dentro de las direcciones técnicas, en el equipo sub 17 del Mazatlán FC.

Cervantes, hasta la temporada pasada estuvo al mando de los Gallos de Querétaro en la categoría sub 15 y espera tener buenos rendimientos con el cuadro juvenil del puerto.

























