Primero Dios vamos por esa presea dorada: Tamara Cruz

Mazatlán, Sin.- Mientras más pasan los días, el nerviosismo crece para la porteña Tamara Cruz, quien representará a México en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020+1 y para eso su preparación está al tope, ya que el próximo 24 de julio saltará al ring olímpico y la travesía comenzará.

Tamara, vino a Mazatlán, la cual es su casa a cerrar con buen ánimo y de la mano de su entrenador de toda la vida Radamés Hernández, se mentaliza cada vez más el oro olímpico, que es la meta que se ha trazado.

“Confió en mis capacidades para salir adelante, seguimos un sueño y lo estamos logrando. Hemos trabajado muy fuerte y estamos consientes que (Juegos Olímpicos) es una justa muy complicada, pero es mi sueño y primero Dios vamos por la presea dorada”, dijo la boxeadora.

Mazatlán, Sinaloa y México tendrán los ojos puestos en ella, ya que será la primera en subirse al ring, el cual ella misma relata que en un sueño lo vio y espera que se pueda concretar, para hacer historia en el boxeo.

“En el calendario se dice que soy la primera en subir, los juegos comienzan el 23 y yo subo el 24 y vamos a salir en las mejores condiciones. La verdad soñé hace algunos días un lugar y ahora que me puse a investigar, era un lugar de Japón, yo nunca había imágenes de eso y lo tomaré como una motivación más”.

SU CAMPAMENTO EN MAZATLÁN

Tamara arribó al puerto el pasado viernes 18 de junio, con el fin de tener esa preparación en el nivel del mar, el cual es similar al de Japón, donde ella ha aprovechado al máximo los apapachos de su familia y los entrenamientos en el puerto que la vio nacer.

“Estar con mis entrenadores que me iniciaron (Radamés y Marcos Hernández) lo cual me da esa confianza y seguridad, de hacer bien las cosas, ellos me conocen bien, seguimos el plan con el comité olímpico de los entrenadores nacionales, pero el apoyo de mis entrenadores que me formaron eso me ha ayudado bastante y he cargado de energía”.

La porteña está trabajando de la mano de Radamés Hernández Foto: Cortesía | Emmanuel Rosales

Para la porteña, el tener a su profesor (Radamés Hernández) en la equina en el evento más importante es primordial, pero aún no sabe si lo tendrá ahí. “Qué más quisiera que estuviera conmigo, pero todavía no sabemos quién va ir, eso lo decide CONADE y Federación”.

“Tanto como él y yo, somos históricos y queremos ser parte de ese sueño y el esta tan merecedor de este sueño, pero ojala y si este conmigo en esa esquina”, enfatizó la porteña.

A CERRAR FUERTE

Cruz ha estado trabajando mucho la velocidad y la resistencia, con las jóvenes promesas que están en el gimnasio de la UAS. “Van a venir gente de la federación en estos días para que nos ayuden con el esperreo y nos hemos sentido bien”.













