Djamel Dahou aprende del boxeo mexicano

Mazatlán, Sin.- El boxeo mexicano es un estilo que muchos peleadores desean aprender y el peleador argelino Djamel Dahou, vino a nuestro país para aprender de este estilo pícaro y burlón que varios títulos del mundo le han dado a México.

Tras seis años de estar fuera de los encordados, por una lesión en la espalda que lo dejó sin caminar por 4 años, Dahou regresó al boxeo y de la mano de Héctor Zaparí comenzó a aprender el estilo mexicano que él quiere, pues quiere volver a estar en las peleas esterales y alcanzar los títulos que logró en tierras árabes.

El boxeador africano quiere retomar su nivel en nuestro país. Fotos: Rolando Salazar | Sol de Mazatlán

Con un récord de 18-0 con 14 nocaut, Djamel espera ir retomando su nivel que tenía en el peso ligero, para afrontar de nuevo las peleas esterales que logró tener antes de esa importante lesión en la espalda.

“El estilo mexicano es uno de los mejores que hay, tiene mucha defensa y es algo que quiero aprender, mi sueño es lograr ser como mis ídolos, Saúl ‘Canelo’ Álvarez o Julio César Chávez Señor”.

El boxeador se encuentra desde el mes de marzo en el puerto, entrenando en el gimnasio de Zaparí Boxing, donde ha retomado la confianza de volver a pelar y siendo Héctor Zaparí el que le dado ese apoyo en el gimnasio, ayudando también con las jóvenes promesas del boxeo, como el “Veneno” Arechiga o José Ángel “Chinito” Amaro.

“Decidí hablar con Héctor, lo conozco desde hace 6 o 7 años atrás, me gustó mucho el proceso que llevaron con el ‘Zurdo’, con ellos me he sentido muy seguro y confiado”, dijo el boxeador argelino.

Djamel Dahou aprende el estilo mexicano en el puerto. Fotos: Rolando Salazar | Sol de Mazatlán

En el corto tiempo que tiene en nuestro país, Dahou ya enfrentó a peladores mexicanos, donde le fue muy bien, ya que lo derrotó por la vida de nocaut, durándole solo 40 segundos en el combate, que salió victorioso.

“La idea de que esté con nosotros es que aparte que aprenda el estilo, vuelva a tener ese seguridad que tenía, para ya poderlo posicionar a otros peladores más fuertes que puedan ser rival para él”, mencionó Zaparí.

El denominado “The King” regresara de nueva cuenta a los cuadriláteros el próximo 2 de julio en la ciudad de Los Mochis, para después prepararse para su pelar más importante en su regreso el 19 de septiembre en Dubai.





















