Tamara Cruz, lista para un nuevo reto más en su carrera

Mazatlán, Sin.- La boxeadora porteña, de 22 años Brianda Tamara Cruz Sandoval, ha sido un sinónimo de fiesta en el puerto, pues a base de puñetazos y grandes estrategias, ha logrado llegar al evento máximo de los atletas en el mundo, que son los Juegos Olímpicos de Tokio.

Para la porteña no ha sido un camino fácil, ya que algunas piedras se le han aparecido por el camino, pero ha podido superarlas, para estar en un lugar, que nadie en el boxeo femenil mexicano ha logrado.

Su preparación cada vez es más fuerte y tiene en mente la medalla olímpica | Foto: Cortesía de Tamara Cruz

“Estoy muy feliz y emocionada, ya quiero que lleguen los juegos, me estoy preparando conciencia y es un compromiso enorme, pero la verdad es un orgullo, es un sueño que siempre perseguir y quisiera culminarlo con una medalla para México”.

“La verdad ha tenido un proceso bastante difícil, primero por los temas de Covid-19, ya que se cancelaron dos veces el preolímpico y de que ya estábamos en forma deportiva y saber que se cancelaban, definitivamente fue un golpe difícil, no sabíamos cómo nos iban a ranquear, pero los Panamericanos nos dio esa posición”, mencionó Cruz Sandoval.

Para Tamara, la medalla olímpica, es un objetivo que no se ha quitado de la cabeza, y ahora sabe que los entrenamientos serán cada vez más duros y difíciles, ya que desde el mes de febrero, está concentrada en el CNAR.

“No pierdo ese objetivo, la medalla, la medalla, quiero llegar a lo máximo. Este 2020, fue uno de los años más difíciles en mi carrera, tuve muchas altibajos durante la pandemia, en el tema de entrenamiento, el peso y pues psicológico, pero desde que llegamos al Centro Nacional de Alto Rendimiento (CNAR), estoy enfocada, dando lo mejor y si ha sido un proceso difícil, pero ha valido la pena”.

TAMARA NO LE TIENE MIEDO A LOS OLÍMPICOS

La boxeadora está también consiente a lo que se va enfrentar en agosto próximo, que los Juegos Olímpicos han sido el reto máximo en su actual carrera y espera también que se le habrán muchas puertas y el horizonte.

“Este es el paso más grande que he dado, esto me ayudará más a crecer como deportista y como persona. Hasta ahorita no me da miedo, pero pensar en ese escenario tan grande y pensar que es una motivación para lograrlo, es el sueño y lo vamos a cumplir. El miedo no es malo, te hace sentir precavida, me siento segura, fuerte y dar lo mejor de mi”, enfatizó.

La mazatleca, a pesar de lo que ocurra este año en los olímpicos, quiere hacer otro ciclo más, con el fin de ganar una medalla centroamericana y quiere quitarse esa espinita, de llegar siendo medallista de Centroamericanos, Panamericanos y regresar los olímpicos.

AGRADECIDA CON LAS MUESTRAS DE CARIÑO

Tamara, sabe que no está sola en este camino complicado y muchos amigos y familiares la han hecho revolucionar su vibra para seguir sumando más fuerza, a la ansiada pelea de Juegos Olímpicos.

“Mi familia sigue de fiesta hasta la fecha, están muy emocionados, he recibido mucho apoyo de todos, en mis redes todavía no he terminado de leer las muestras de cariño y se los agradezco firmemente, su vibra positiva cambia”, finalizó.

PARA SABER

Tamara Cruz y Esmeralda Falcón, son las primeras mujeres en ir a Juegos Olímpicos en la disciplina del boxeo. Además de que Cruz, repetirá lo que hizo Sammy Verde, en Barcelona 90, siendo ya ahora dos mazatlecos en pisar Juegos Olímpicos.









