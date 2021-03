Tamara Cruz ya se concentra en el CAR para buscar su boleto a Tokio

Mazatlán, Sin.- La mazatleca Tamara Cruz, ya se encuentra lista para dar ese paso que le falta en su carrera, dentro del boxeo amateur, el cual es pelear en los juegos olímpicos, que se celebrarán en Tokio, este año.

Cruz Sandoval, quien toda su formación ha estado bajo el mando del profesor Radamés Hernández, ya viajo la Ciudad de México para concentrarte con la Selección Mexicana de Boxeo en el Centro del Alto Rendimiento.

La porteña tiene amplias posibilidades de avanzar a Tokio. Foto: Cortesía | Hernández Boxing

Dentro del CAR, estará en la “burbuja” concentrada alrededor de dos meses, para afinar todo lo que la porteña ha hecho en estos meses de pandemia, el cual estuvo siempre entrenando de la mano de Hernández, que no la dejó descansar ni un minuto.

En Mazatlán estuve entrenando como desde mayo con el profe Rada, no he dejado de trabajar y tengo toda la confianza de poder logar ese pase que anhelo y que he estado buscando desde ya hace tiempo.Cruz Sandoval

Tamara ya conoce a sus rivales, pues la experiencia que le ha dado en participar en los juegos Panamericanos de Lima, donde se colgó el bronce la avalan, además muchas de las peleadoras de su rango ya la conoce, así que se siente con toda la confianza.

Puedes leer: Tomás Boy está molesto con Santander

“Estoy muy motivada, ya quiero empezar a entrenar fuerte y sentirme lista para pelear, vamos a darle con todo, que ese es mi objetivo y ya conozco a muchas de ellas”.

Foto: Cortesía | Hernández Boxing

Ahora la porteña, tiene que concentrarse más que nunca, pues el paso a los olímpicos depende de lo que pueda hacer con sus puños y lo que le aprenda al entrenador Octavio Robles, quien es el encargado de la Selección.

Para la fortuna de Cruz, es que el Comité Olímpico Internacional, otorgó más plazas para las peladoras, que en su momento, solo eran 15, se elevó a 21en las cinco categorías que hay para el pase a Tokio.

PARA SABER

No solo Cruz, está en la selección, sino también Baltazar Vargas, viajó con ella para hacer el campamento en el CAR.

















Lee más aquí ⬇

Deportes La Máquina está imparable y vence a Mazatlán

Deportes Las categorías juveniles de Mazatlán FC tuvieron una mala jornada Deportes Dave Roberts impresionado con el trabajo de Víctor González