“Pocholo” Casillas quiere darle alegrías al puerto

Mazatlán. Sin-. Faltan algunas semanas para el inicio de la temporada 2022 del Circuito de Baloncesto de la Costa del Pacífico (CIBACOPA), y Venados Basketball, trajo de vuelta al hijo pródigo, Jorge Alfredo Casillas González, “El Pocholo”.

El jugador de Selección Nacional espera darles alegrías a los porteños, ya que hace cinco años vino al puerto, para hacer un histórico campeonato, con la ya desaparecida franquicia de los Náuticos de Mazatlán. Deportes Caballeros enfrentará a Venados Basketball

A comparación de su primera vez en Mazatlán, el “Pocholo” ha tenido una buena trayectoria, siendo constante en Liga Nacional, con Panteras de Aguascalientes y Paleteros de Fresnillo, así como vestir la franela de Caballeros de Culiacán y Gigantes de Jalisco en CIBACOPA.

“Regreso a una plaza a la que considero he dado el mejor básquetbol en lo personal, en donde mi carrera se ha visto muy beneficiada, he tenido buenos números, buenas actuaciones, y sobre todo, bien agradecido con la afición que siempre me ha arropado de la mejor manera”, dijo Casillas González.

En su momento, “Pocholo”, había sido parte de la Selección Nacional en el 2015, para los Juegos Panamericanos en Toronto, dejándole saber al público de Mazatlán de lo que estaba hecho en ese momento, siendo apenas un jugador de 25 años de edad.

Jorge llegará con ritmo, tras terminar su participación en la Liga de Chihuahua. Foto: Cortesía | Venados Basketball

SU NUEVO PASO POR VENADOS

Casillas, quien está teniendo una temporada en Liga Estatal de Chihuahua, con los Manzaneros de Cuauhtémoc, está listo para reportar en Cibacopa, el próximo 15 de marzo, que es cuando comenzará la pretemporada.

De las cosas que le da el baloncesto, es que Casillas también tendrá la oportunidad de enfrentarte a uno de sus ex equipos, que son los Caballeros de Culiacán, el cual será parte del juego inaugural del Circuito.

“No conozco mucho de los jugadores que van a estar, pero conozco al coach James Penny, a quien me tocó enfrentarlo como jugador, y por supuesto tengo una gran amistad con los casi mis hermanos Onofre (Daniel) y Nico (García)”.

Señaló que como siempre la afición puede esperar su total entrega en la cancha y representar a Mazatlán lo llena de orgullo, ya que solo con Cananea y los del puerto, ha logrado levantar el trofeo del CIBACOPA.

PARA SABER

En el 2009 fue nombrado el Novato del Año en CIBACOPA.

EQUIPOS QUE HA DEFENDIDO

Mineros de Cananea 2009-2013

Mineros de Caborca 2014

Náuticos de Mazatlán 2015-2017

Caballeros de Culiacán 2018

Gigantes de Jalisco 2019