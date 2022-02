Caballeros enfrentará a Venados Basketball

Culiacán, Sin.- Tal y como sucede en la Liga Mexicana del Pacífico de Beisbol, en el Circuito de Basquetbol de la Costa del Pacífico de igual manera se vivirá el clásico sinaloense entre los Caballeros de Culiacán y Venados Basketball, en el juego inaugural.

Todos estos cambios debido a los problemas que atravesó el equipo de Mantarrayas de La Paz para participar esta temporada, lo que obligó a modificar el calendario de juegos.

De esta manera los inaugurales tendrán lugar en Culiacán el día 1 de abril y el 2 se trasladan a la duela del puerto.

La fecha oficial para comenzar las acciones es el día miércoles 30 de marzo, donde Zonkeys de Tijuana recibe a Astros de Jalisco, mientras que la tropa culichi tendrá su primer encuentro un par de días después y lo hará en la duela gimnasio del parque Revolución.

Respecto a lo anterior, José Luis Frías Rocha, Gerente General de Caballeros de Culiacán, sabe que esas dos semanas de aplazamiento servirán para afinar detalles de cara a la jornada inaugural ya con días de juego confirmados.

“Hubo un detalle con un equipo (Mantarrayas de La Paz) que no pudo tener su temporada por temas de protocolos y de contingencia, pero eso no cambia nada para Caballeros porque ya veníamos trabajando a marchas forzadas, con proyectos más definidos y aterrizados, son solo dos semanas y estaremos iniciando el 1.º de abril en casa y el día 02 en Mazatlán (vs. Venados Basketball)”, mencionó.

