CIBACOPA realiza ajustes en su calendario

Mazatlán. Sin-. El Circuito de Baloncesto de la Costa del Pacífico (CIBACOPA), ya definió el inicio de su temporada, la cual será el próximo 30 de marzo, recorriendo la fecha inicial del 17 del mismo mes, dándole dos semanas más a los equipos de prepararse.

La Liga, también ya determinó cuál será su juego inaugural, entre Zonkeys de Tijuana, en contra de la “naciente” franquicia de los Astros de Jalisco, que harán su debut en CIBACOPA, luego de disputar una temporada en Liga Nacional.

Deportes El Velero marcha imparable en la Casa Hogar

Sin duda, esta temporada será especial, no solo por el regreso de esta, luego de dos años de ausencia, sino porque también regresa el formato de ocho equipos, al no estar la franquicia de Mantarrayas de La Paz.

Aún no se sabe cuál fue el motivo por el que ese club no participará en esta edición, ya que no se ha enviado un comunicado al respecto y las redes sociales del equipo, ha estado fuera de órbita por un largo tiempo.

Los equipos que si participarán y están más que listos para iniciar la pretemporada, son los Caballeros de Culiacán, Rayos de Jalisco, Ostioneros de Guaymas, Pioneros de Los Mochis, Venados de Mazatlán, Zonkeys de Tijuana, Astros de Jalisco y Halcones de Ciudad Obregón.

Los equipos se alistan para una nueva temporada. Foto: Cortesía | CIBACOPA

PARA SABER

La temporada se disputará de marzo a julio, para buscar el nuevo campeón de la edición 2022