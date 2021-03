Mazatlán Sub 20 cayó 2-1 ante Tigres

Mazatlán, Sin.- Mazatlán FC Sub 20 no pudo ante Tigres y cayó 2-1 en la jornada 11 de la Liga MX, pero a pesar de la derrota los cañoneros no se alejan de la cima del torneo y aspira a jugar liguilla a falta de seis juegos para finalizar el torneo.

El juego comenzó muy cerrado y ambos equipos buscaron abrir el marcador, a pesar del frío de la cancha de Zauza, pero las llegadas de ambas oncenas no eran de peligro alguno.

Deportes Una mamá en la duela de Mazatlán

Al minuto 28’ Patrick Onagma definió de primera intención para abrir el marcador, venciendo al arquero Magaña , que solo vio como el balón se incrustó en las piolas de la portería.

Cuando el partido parecía que se iba ir 1-0 con la ventaja felina, los cañoneros sacaron la casta y Ricardo Marín emparejó los cartones 1-1, sorprendiendo a Miguel Ortega.

Ya en la segunda mitad Mazatlán comenzó a llegar más al arco de Ortega, pero al 76’ Tigres definió el encuentro y puso el marcador 2-1.

Mazatlán que marchaba en el segundo lugar, podría bajar hasta el lugar cinco, mientras que Tigres

sube al lugar 13, tomando un respiro.

Ricardo Marín emparejó el marcador. Foto: Cortesía | Mazatlán FC

Puedes leer: Volverán a rugir las Motocross en Mazatlán

PRÓXIMOS ENCUENTROS

Mazatlán FC enfrentará al América la próxima jornada, mientras que Tigres enfrentará a Pachuca













Lee más aquí:

Deportes Este fin de semana se llevará a cabo el 4to Torneo Estatal de Pesca de Orilla Deportes Por buen camino, la pareja de Peña y Zepeda

Deportes Los refuerzos que trajo Mazatlán FC para este torneo no le han cambiado la cara al equipo