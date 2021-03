Una mamá en la duela de Mazatlán

Mazatlán, Sin.-El deporte ráfaga en el puerto crece poco a poco y las mujeres han hecho presencia en las diferentes canchas y ligas de Mazatlán. Una de las jugadoras que han dado de qué hablar es Nancy Milán, una joven madre que “se la parte” dentro y fuera de la cancha.

Su inicio en este deporte comenzó desde la secundaria, pues aunque no sigue a ningún jugador de la NBA, su amor por el baloncesto fue como de “primera vista” y no la pensó dos veces para inscribirse en un equipo.

“Yo desde que estaba en el secundaria me gustó mucho el basquet, yo pedí inscribirme en un equipo y ahí fueron mis comienzos, no sabía mucho, no me fue tan bien, así que deserté, pero me gustaba jugarlo y poco a poco se me fue desarrollando el estilo de juego”, recuerda.

Tanta fue su obsesión que en los ratos libres comenzó a tener mucha mayor práctica con sus amigos, al tomar fuerza y velocidad para el deporte. El ser un poco más alta que las chicas de su edad le ayudó mucho.

Ya cuando Nancy ingresó a la preparatoria fue cuando sus habilidades aumentaron, jugando los tres años para el equipo de la prepa, lo cual le ayudó bastante para desarrollar una parte de su carrera universitaria.

“Cuando ya ingreso a la UAS estuve jugando dos años, primero en los torneos que hacían entre las facultades y luego fui convocada para un Inter-Uas, el cual jugué en Culiacán, pero ya hace rato de eso”, recuerda.

Tras su paso por el Inter-Uas, fue invitada a entrenar con el equipo de Lobos de la Universidad Autónoma de Durango.

A mí me invitaron a jugar con Lobos, ahí sí había jugadoras profesionales, pero no sé si fue el miedo, pero no acepté.

En ese lapso de la universidad, Nancy tuvo que dejar a un lado su carrera deportiva, pues iba a dar a luz a su primer hijo, el cual tuvo que asumir la responsabilidad y atender las labores que toda madre amorosa les da a sus hijos.

SU REGRESO A LAS DUELAS

No esperó mucho tiempo para retomar el ritmo de vida que tenía y decidió regresar luego de tres años sin actividad, ahora en una liga de Segunda Fuerza, con el equipo de Redskins, el cual se desempeña en la Liga de Casa Hogar.

“Fíjate que sí es difícil, cuando tuve a mi primer hijo tuve que salirme y ahora que mi hijo tiene 3 años, pues es más fácil acudir a los partidos y hacer deporte, que es algo que a mí en lo personal me gusta mucho”, enfatizó.

Como madre, profesionista y deportista, se las has visto negras, sobre todo en quien la pueda ayudar, ya sea para cuidar a sus hijos o echarle una mano en cualquier cosa.

“Mi mamá es la que me ha estado apoyando en esa cuestión, cuando regresé a los partidos siempre dejaba a mi hijo más grande con mi mamá y al más pequeño, una amiga me lo cuidaba mientras yo jugaba”.

Redeskins fue el equipo al cual le abrió las puertas para retornar al deporte ráfaga. Foto: Cortesía │Nancy Milán

REDSKINS BASQUETBOL

Nancy tiene cerca de tres temporadas jugando con el equipo de Redskins, donde han formado un gran grupo.

“Desde el primer día que yo llegué aquí nos pudimos acoplarnos bien, dentro y fuera de la cancha tenemos esa armonía. En este equipo hay muchas mamás y entre todos nos echamos la mano, yo soy una de las mamás más jóvenes, pero el jugar con ellas es muy satisfactorio”, menciona.

Con el equipo, esta temporada lograron colarse a los playoffs de la Liga de Segunda Fuerza, pero fueron eliminadas y ya tienen plan de retomar actividades, en cuanto terminen los duelos de playoffs.

PLANES A FUTURO

La joven jugadora espera seguir en el baloncesto y comenzará a estudiar idiomas para ser profesora de inglés.













