Maytia Millán López consigue cuatro oros en el Nacional de Powerlifting

Demostrando el tener una súper fuerza, tanto física como mental, la atleta Maytia Millán López se llevó cuatro oros en el Campeonato Nacional de Powerlifting, que se realizó en la ciudad de Mérida, Yucatán, lugar donde la porteña impuso el récord nacional en bench press.

Millán López no se limitó y desde las primeras pruebas mostró todo su potencial, demostrándole a los competidores nacionales y a su categoría Raw +84 kilos, porque está rankeada como la décima atleta mejor del mundo.

En la prueba de squat, la joven, con raíces en Villa Unión, levantó 202.5 kilogramos, sorprendiendo a propios y extraños con ese poderío que se le caracteriza. Aún no conforme con eso, en la prueba de deadlift, cargó 205 kilogramos.

Feliz por su marca nacional

Maytia, llegó a este nacional, con una sola meta, que era romper el récord nacional de bench press, ejercicio del cual trabajó mucho para conseguirlo, ya que levantó 115.5 kilogramos, siendo la mejor de toda la competencia, ganándose el respeto y admiración de los demás competidores.

“Siento que fue una gran competencia, di lo mejor de mí, no iba confiada, pero si segura de los pesos que traía y eso fue lo que me ayudó a romper la marca, que es un objetivo por el cual me visualicé y lo cumplí”, expresó Millán López para El Sol de Mazatlán.

Ella se enfocó por ganar las cuatro medallas y sobre todo poner en alto a las mujeres, demostrando que si se puede, ya que su siguiente objetivo será ir a un mundial, llegando como la mejor de México.

“Yo no me fijé en el peso de los demás, yo llegue y le di, esta es la recompensa de tantos meses de trabajo, al cual agradezco a cada una de las personas que me apoyaron y a mi familia, además de ganarme el respeto de mucha gente y de mujer, se siente muy chido, el reconocimiento de los demás atletas."

Los resultados