Maytia Millán López lista para afrontar su primer reto en este 2023

Con mucha humildad y con ganas de seguir haciendo historia en el Powerlifting, la mazatleca Maytía Millán López, está más que lista su primer reto en este 2023, cuando participe en el Nacional que se desarrollará en Mérida, Yucatán, del 17 al 20 de Marzo, buscando siempre romper los récords.

La atleta, tuvo un buen 2022, incluso estando en el Top Ten Mundial, siendo la única mexicana en la lista, además de superar la barrera en el bench press, levantando 115 kilogramos, en el Interestatal del Norte, donde consiguió cuatro medallas de oro.

En lo que va de su preparación, para Mérida, Millán, ha comenzando a levantar 200 kilogramos en sentadilla, press de banca, de 100-110 kilos y en el peso muerto, otros 200 kilos mentalizandose a lo que será la competencia.

“Yo creo que vengo muy fuerte, pero no me puedo confiar, nunca me he confiado en ningún torneo, pero tengo la cabeza firme y los pies en la tierra, y esa humildad me ha dado el estar en donde estoy”, enfatizó la atleta.

Millán, también tiene calendarizado un evento internacional de press de banca, al que espera asistir, ya que será en la Ciudad de México, que es otro de los objetivos que tiene en mente.

“Para agosto, aún no tengo la fecha, está el internacional de press de banca, pero quiero marcar primero el récord en este nacional, para demostrar de lo que soy capaz y además ser la número uno de México, si me lo permiten”, agregó.

Contenta por el apoyo que se le ha brindado

Maytia, le ha batallado para encontrar apoyo, pero los resultados han hablado por ella, por lo que agradece al Instituto Municipal del Deporte, a su gimnasio Lux Sport Club y a Jesús Ramírez, quien no los han dejado de la mano.

“Quiero agradecer a toda la gente que me ha estado apoyando, también a la licenciada Fabiola Verde, del Instituto Municipal del Deporte, junto a gimnasio de Lux Sport Club, además de mi amigo Jesús Ramírez, con quien comencé un equipo con eĺ y me está apoyando”.

La atleta también mandó un mensaje, para que la sociedad comience a ser deporte por el tema de salud, además de que tiene en un futuro de crear un equipo, para las competencias, de la mano de Jesús Ramírez, que tiene como contacto el celular: 66-92-71-17-63, para quien quiera animarse a practicar el powerlifting

Para saber

Ella participa en la categoría Open Raw + 84 kilogramos.