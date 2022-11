Maytia Millán, la mazatleca que domina el powerlifting

Hace seis años, Maytia Millán López llegó al gimnasio a entrenar sin imaginar que ese día su vida cambiaría por completo, ya que empezó a ejecutar el powerlifting o levantamiento de pesas, una disciplina muy poco practicada por mujeres.

Su vida siempre había ido más allá del límite en el deporte, le gustaba mantenerse activa al practicar futbol americano, basquetbol, entre otras disciplinas, pero a partir de entonces transformó por completo su rutina de entrenamiento, su físico y su mentalidad.

Las ganas de salir adelante y dejar en claro que las mujeres también pueden conseguir grandes cosas la han llevado a prepararse y lograr estar dentro del top ten del powerlifting en el continente americano.

Mujer de mucha fuerza

“Desde niña vi que tenía esa parte de fuerza que muchas veces no nos percatamos, y yo lo descubrí hace seis años, fue cuando dije: ‘me voy a meter al gimnasio’, porque ya había pasado por futbol, basquetbol, atletismo, venía de todos los deportes y me enamoré del gimnasio, que fue donde descubrí esta pasión del levantamiento de pesas”, comenta.

La competitividad que siempre ha mostrado, además de la complexión atlética que había logrado con los otros deportes y ser muy “aventada”, la llevaron a su primera competencia, a solo un mes de comenzar a desarrollar el powerlifting.

“Al entrar al gimnasio me comentaron de una disciplina que es de fuerza y carga, que es el powerlifting, me metí a entrenar y en el primer mes competí en un torneo, gané y ya no he parado hasta ahorita. Así fue, me quedé y a darle, porque un profesor me dijo que del segundo lugar nadie se acuerda, que siempre tengo que ir por todo, y eso me ha dado la motivación necesaria, para seguir adelante en esta disciplina”, dice.

La mazatleca es poseedora de una súper fuerza. Foto: Fausto McConegly | El Sol de Mazatlán

Una actividad que llegó para quedarse

Actualmente la joven mazatleca levanta más de 200 kilogramos en las pruebas de squat (sentadilla), deadlift (peso muerto) y arriba de los 100 kilos en el bench press (prensa de banco), algo que nunca pensó lograr en tan poco tiempo.

“Nunca había hecho cargas tan pesadas, hasta que uno de los coaches del gimnasio me dijo: vamos a entrenar, vamos a ver que onda. En ese tiempo yo no tenía mucho de carga, pero yo me sentía bien y el haber ganado mi primera medalla individual me motivó y me fui por esa línea”.

Luego de haberse adentrado en el powerlifting, Maytia comenzó a estudiar la carrera en Educación Deportiva, la cual también le sirvió para ir creciendo aún más en la disciplina.

“He practicado dos deportes muy rudos y que son muy celosos, uno es el futbol americano y el otro es este. En uno fue un deporte de muchos golpes y en este llevas tu cuerpo al límite a más no poder”.

Maytia es una mujer de mucha disciplina. Se da tiempo para el deporte, la escuela, cumplir con sus actividades cotidianas y estar con su familia.

“Si dominas tu mente, dominas todo, pero la disciplina ha sido uno de los motores de mi vida, al igual que mi mamá y mi hermana, que tiene una discapacidad. Ella sigue luchando a pesar de la adversidad y es mi ejemplo a seguir. Si ella no se rinde, yo tampoco”.

Campeonato norteamericano

En estos seis años dentro del powerlifting, a Maytia le ha tocado sufrir de todo para destacar en la actividad; con sudor, sangre y lágrimas ganó su primera medalla en el Torneo del Pavo, hasta conquistar México en los nacionales.

En el 2022 alcanzó el título Norteamericano en una competencia realizada en Panamá, con lo que rompió la marca en Bench Press, al levantar 113 kilogramos.

“Luché mucho, fui a varios nacionales, hasta que me lancé al internacional, estuve clasificada para dos, uno en África y otro en Panamá y me decliné por Panamá, pero iba con la visión de ganar, tenía la responsabilidad de traer algo, pero no el de traerme el primer lugar”, recuerda.

Con el objetivo claro de traerse el primer lugar y más motivada que nunca, Maytia logró su objetivo.

“Le ganamos a Canadá y a Estados Unidos, y realmente representar a todo México fue algo muy bonito, que la verdad hasta lloré. Toqué muchas puertas para apoyos, era un viaje muy caro y el deporte es muy poco apoyado, pero gracias al Instituto Municipal del Deporte y a otras actividades que hice logré ir a ese campeonato”.

Maytia rompió record levantando 113 kilos. Foto: Fausto McConegly | El Sol de Mazatlán

La joven es una fiel creyente en el poder de la mente, y aunque tiene una hernia de disco, seguirá practicando este deporte hasta no poder más, ya que es lo que más le gusta hacer.

“Aunque tengo la lesión, logré fortalecerme, siempre estoy en constante chequeo, me puse el doble de grande (fuerza) y aquí estamos, seguimos luchando para ser cada día mejores”.

Logros en el 2022

- Primer lugar en el Campeonato Nacional en la categoría Raw de Bench Press 2022.

- Primer lugar en el Campeonato Regional Norteamericano de Powerlifting.

PARA SABER

Maytia tiene el récord de Bench Press en México, al levantar 113 kilos.