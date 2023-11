Marco Verde regresa al puerto, con la medalla Panamericana en alto

Mazatlán, Sin. -Tras una travesía muy larga por Chile, el boxeador mazatleco y clasificado a París 2024, Marco Alonso Verde, regresó a su casa, Mazatlán, para ser recibido como los grandes, luego de obtener el oro en los Panamericanos.

El “Green”, logró hacer una hazaña en esta justa, además de meterse por siempre a la historia de los Juegos Olímpicos, al ser la primera pareja de Padre-Hijo en estar en unos olímpicos con 32 años de diferencia.

A su llegada al Aeropuerto Internacional Rafael Buelna, Marco, habló sobre su participación y como se vio en los Panamericanos, ya que el siguiente objetivo es obtener una medalla olímpica para seguir haciendo historia.

“Fue una experiencia muy bonita, sabia del nivel, ya había participado en un continental, además de que en la final ya me había enfrentado a él y se pudo sacar una mejor estrategia”, explicó el pugilista porteño.

Va a prepararse mucho mejor

Marco, ahora de aquí en adelante, tendrá que enfocarse en los Juegos Olímpicos, por lo que buscará tanto él, como su equipo, de tener los mejores fogueos, y enfrentarse a lo mejor del continente asiático, como europeo.

“Vamos a buscar fogueos, campamentos y cada vez está más difícil los torneos, pero me ha dado cuenta que como equipo siempre es primordial hacer los fogueos; la gente yo y mi entrenador sabemos que es una posibilidad real, ya me enfrenté a lo mejor de este continente, y me falta mucho por trabajar”, externó.

Del tema de ser la primera pareja Padre-Hijo, explicó: “Ya estamos haciendo historia, cuando clasifique vi esa noticia y la verdad muy orgulloso de ser parte de la historia de los olímpicos”.