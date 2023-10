Marco Verde se cuelga la medalla de oro en los Juegos Panamericanos

El boxeador mazatleco Marco Verde logró colgarse el oro en los Juegos Panamericanos, luego de vencer por decisión unánime al ecuatoriano José Rodríguez Tenorio, un rival al que ya le tiene tomada la medida el porteño.

Marco, sufrió mucho en el primer round, en una pelea que fue un intercambio de golpes, logrando desestabilizarlo, hasta bajarlo a la lona y realizar el contento, pero eso fue lo que hizo venir de menos a más en los siguientes asaltos.

El ‘Green’, fue más cauteloso con sus movimientos, hasta llegar a la última instancia, donde los jueces le decretaron la victoria al mazatleco, que será quien represente a México en los Juegos Olímpicos de París 2024, en la categoría de 69-71 kilos.

Un triunfo dedicado a su familia y entrenadores

Para el alumno de la Universidad Autónoma de Sinaloa, este oro significa mucho sacrificio, sudor y sangre en sus puños, y es por eso que la victoria va con dedicación especial a sus padres y los entrenadores que han guiado el camino del mazatleco, hasta lograr cumplir el sueño olímpico.

“El trabajo ya se hizo, ya me había enfrentado a él, al principio me hicieron conteo, pero eso no me dio para abajo y seguí adelante. Esta medalla es mucho sacrificio, pero también es una gran admiración a mis entrenadores, a mi familia, a mi mamá y mi papá, tal vez yo me cuelgo la medalla, pero esa medalla va dedicada para ellos”, expresó Marco Verde al final del combate.

Para el “Green” ya comenzó su preparación de cara a los Juegos Olímpicos, que serán en nueve meses, y el mismo sabe que el tiempo se irá rápido, y buscará hacer lo mejor de sí, para ir por una medalla olímpica que es su siguiente objetivo.