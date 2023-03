Julio César Chávez Jr, ya tendría fecha para volver a pelear

Mazatlán, Sin.- Tal parece que la carrera de Julio César Chávez Jr, volverá a encenderse este 2023, pues el hijo de la leyenda mexicana Julio César Chávez Carrasco, ya tiene fecha para volver a subirse a un ring, después de más de un año sin boxear.

Chávez Jr, quien estuvo en un centro de rehabilitación por más de un año, se estaría preparando para volver a pelear, y sería Tijuana, Baja California, donde vuelva aparecer, después de ese amargo paso que tuvo.

Al junior, se le puede ver ya en campamento en sus redes sociales, la cual no ha dejado de compartir su estado físico, que parece ser óptimo, además de que el canal Hi Sport, tuviera una conversación con él, luego de salir del centro de rehabilitación. “Me siento bien, me siento joven, tengo ganas de seguir peleando, que es lo más importante”, compartió.

Más de un año sin pelear

La última pelea que sostuvo Chávez Jr, fue el pasado 18 de diciembre del 2021, donde venció por decisión unánime a David Zegarra, por lo que las ganas de volver a subirse a un ring y probarse, siguen vivas para él.

Chávez Jr, también le dijo a Hi Sport, que será el 20 de Mayo, en una pelea de exhibición que tenga su señor padre, para volver aparecer a los reflectores deportivos, siendo la casa de los Xolos de Tijuana el escenario de su retorno.

Contento de volver al box

Al Junior, se le pudo ver el fin de semana pasado, en Guadalajara, en una pelea de box, y también aseguró que ya está mejor de sus problemas de adicciones, pero que está bien y se siente feliz de estar en el ambiente.