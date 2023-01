Una casualidad convirtió a Juan de Dios Estrada en boxeador a los 21 años

Dicen por ahí que las casualidades no existen en la vida, menos en el boxeo, un deporte en el que no naces siendo boxeador, sino que el pugilismo te elige a ti, tal como le pasó al joven Juan de Dios Estrada Juárez, que pasó una parte de su infancia y juventud realizando diversos oficios para poder ayudar económicamente a su familia, hasta llegar al profesionalismo en los cuadriláteros.

El “Nene”, como lo conocen en su colonia, allá por la Klein cerca de los barcos camaroneros, encontró en el deporte un refugio para descubrirse a sí mismo y apoyar a uno de sus cinco hermanos, quien comenzó con la inquietud de practicar el box y después con las artes marciales mixtas.

Juan cumplía con un rol importante a sus 16 años, el llevar dinero para su casa y ser una especie de “sparring” para su hermano, quien fue el que lo metió de lleno en el pugilismo, entrando en el gimnasio José “Loco” Becerra, que estaba a unas calles de su casa.

“A mí no me gustaba mucho el deporte, jugaba futbol con los de mi barrio, nunca fui disciplinado, llegaba tarde a los entrenamientos y el entrenador en ese momento me ponía a correr la cancha, hasta que un día me enfadé y le grite que el futbol no era para mí”, recuerda.

Su trabajo y sus manos firmes lo han hecho conquistar Mazatlán. Foto: Fausto McConegly | El Sol de Mazatlán

Fue hasta que su hermano comenzó a entrenar, primero box y luego con artes marciales mixtas, cuando lo empezó a tomar más en serio.

“Yo era el que lo ayudaba a entrenar, manopleábamos, pero a mí no me llamaba la atención, hasta que abrieron el gimnasio ‘Loco’ Becerra y me dijo que debería de ir para ayudarlo más y tirar guante, así que le seguí el consejo y fui”.

El “Nene” ingresó al gimnasio con una sola venda para cubrir sus nudillos y unos guantes prestados y sin saber que el boxeo sería su destino.

Juan de Dios participó en varios torneos locales, con mucho nerviosismo pero siempre con mucha garra arriba del ring.

“Recuerdo que antes de que me inscribieran a mi primer torneo, los profes del gimnasio, entre ellos el boxeador mazatleco ‘Chino’ Lizárraga, y mi hermano, me dijeron que entrenara porque iba a pelear. En mi primera pelea me temblaban las piernas, el rival tenía más experiencia que yo, sonó la campana y se soltó tirando golpes, me atacó, pero yo alcancé a reaccionar, solté golpes no sé de donde, nunca me fije en mi defensa, y al final dieron la decisión y gané”.

Una corta carrera amateur

Juan de Dios tuvo muy poca actividad en su carrera amateur. Participó en un torneo municipal que le dio el pase a estatal en el año 2019, que se realizó en Los Mochis, Sinaloa, pero al estar en el peso de los 69-71 kilogramos tenía enfrente a Marco Verde, quien ahora pelea por ir a los Olímpicos en París 2024.

“Amateur muy poco pelee, en el estatal estaban duros los contrincantes, pero en la final me tocó pelear ante Marco Verde y me ganó, pero yo venía feliz, porque había peleado contra el mejor, y aun así me aventé al tiro”.

Juan de Dios tuvo muy poca actividad en su carrera amateur. Foto: Fausto McCongly | El Sol de Mazatlán

Su carrera amateur se vio truncada por la pandemia del Covid-19 en el 2020, por lo que el joven pugilista dejó los guantes por un tiempo, hasta que entró a las filas del gimnasio Zapari Boxing.

El nacimiento del "Feróz"

Ya con la pandemia encima y con el gimnasio José “Loco” Becerra cerrado, sus amigos del barrio empezaron a ir a otros lugares a entrenar, hasta que terminaron en el Zapari Boxing.

“Cuando llegué al Zapari, ellos me dijeron que si tenía ganas de boxear, porque llegaban muchos y nada más decían que quieren entrenar, aguantan un mes o dos meses y ya no vuelven; hasta que vieron que si me le echaba ganas, que ya manopleaba con ellos y también la condición que tenía, fue que me apoyaron más”, comenta.

Un año y medio fue su proceso para llegar al profesionalismo, hasta que en el mes de abril del 2022 recibió la oportunidad de abrir cartelera en la cancha Germán Evers, ante Juan Mata Aguilar, otro joven debutante, a quien le ganó por la vía del cloroformo.

Para en ese combate su apodo fue un problema, ya que en su barrio era conocido como el “Nene”, su short decía “Látigo” y el presentador oficial lo nombró como el “Feroz” Estrada, ya que así lo había registrado la promotora.

“Ese día no pude dormir, subí al pesaje todo nervioso y un día antes mi hermano me preguntó cuál iba hacer mi apodo, porque yo había invitado a todo al barrio, y ahí me decían ‘Nene’, pero el short ya lo había mandado hacer como ´Látigo’, ahí tenía un problema”, recuerda entre risas.

“Salgo de los vestidores, me subo al pasillo y todos gritaban ‘Nene’ en las gradas, pero yo con un short con otro apodo. Gracias a Dios vencí a mi rival en el segundo round y se me quedó el ‘Feroz’, un apodo que me dio mi hermano”.

Una carrera en acenso

El “Feroz” tuvo cuatro peleas en el 2022, un año en el que no pensó debutar, ni estelarizar el último combate ante Aldo Sánchez, gracias al trabajo que ha tenido con Zapari Boxing.

“La verdad es que tuve un año muy bueno, no esperaba debutar y menos ser estelar, sé que estoy morro todavía, pero soñamos por ir por algún campeonato en un futuro y dejar en alto el nombre de Mazatlán”.

Para saber

El “Feroz” Estrada está ubicado en el top 100 de boxeadores en el peso Súper Welter del mundo.