Juan Estrada estará más “Feroz” que nunca

Con ya un año en el pugilismo y con mayor experiencia, el boxeador mazatleco y orgullo de la colonia Klein, Juan Estrada está listo para otro reto, al ser parte de la cartelera de este próximo viernes 20 de octubre, “Noche de Campeonato”, que organiza la promotora Zapari Boxing.

El “Feroz” es de las nuevas caras de la promotora y el año pasado inició su camino en este complicado deporte a nivel profesional, por lo que en esta séptima pelea, espera volver a salir con la mano en alto, ante David Banda Leal (7-9-2, 2KO), quien es originario de Gómez Palacio, Durango.

“Estamos trabajando muy duros, estamos en el cierre de la semana para llegar al pesaje, Óscar Ordóñez nos trae haciendo el trabajo físico y con Héctor Zapari, quien nos mantiene en buenas condiciones boxísticas, para esta pelea”, expresó.

No hay rival pequeño para el “Feroz”

David Banda, tiene un gran recorrido en el boxeo, pero el mazatleco tiene las armas necesarias para buscar sumar otro triunfo a su récord de 6-0, que le siguen dando más experiencia arriba del ring.

“Nuestro rival es de experiencia, no todas ganadas, pero espero que venga bien preparado, porque son rivales que me exigen mucho, que saquen recursos que no sabía que tenía, y estamos listos para la pelea”, agregó.

Estrada también está motivado por el combate que tendrá su compañero Jesús “Veneno” Aréchiga, ya que es un gran salto para todos los boxeadores de Zapari, llegar a una pelea de campeonato.