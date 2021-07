Jonas Deichmann, llegó a Mazatlán con su ruta del Triatlón Mundial

Mazatlán, Sin.- Jonas Diechmann, es un joven atleta que se ha propuesto recorrer el mundo a pie, y ya lo está logrando, este miércoles arribó a Mazatlán proveniente de los La Paz, donde recorrió 1 mil 500 kilómetros, jalando un pequeño carrito, donde trae ropa y comida.

Diechmann, ha inspirado a muchos personas en realizar su triatlón mundial, el cual comenzó en septiembre del 2020 en su natal Munich y el mismo relata que nadó por el mediterráneo, luego cruzó en bicicleta Europa y Asia con rumbo hacía el Pacifico cerca de Japón, y la tercera parte en un maratón de 120 días cruzando México.“

El joven atleta llegó esta mañana al puerto. Foto: Fausto Mconegly | El Sol de Mazatlán

Llegar a acá (Mazatlán) es muy diferente a lo que viví en Baja California Sur, recorrí 400 kilómetros para cruzar y hoy estoy en la segunda parte del recorrido, voy a subir a Durango, hasta llegar a Cancún”.

El objetivo de Diechmann es el ser el único ser humano, en recorrer un triatlón mundial, como él mismo se lo ha propuesto. “Siempre hay sorpresas, me he encontrando con gente en mi camino y es motivante para mí, me siento vivo y lo hago para demostrar que si se puede”, dijo.

Para el atleta de 34 años no existe un límite y es el mensaje que ha llevado por los lugares que el va pasando a pesar de las injerencias del clima, el ha continuará su viaje por nuestro país.

Al preguntarle como realiza su travesía, el alemán contestó que solo corre de día para evitar el calor del noroeste de México. Jonas, se quedará esta tarde en el puerto, para después seguir con su viaje.









