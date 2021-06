El “ángel de oro” que no deja de luchar

Mazatlán, Sin.-Hablar de Yenifer Monserrat Rodríguez Vizcarra es hablar de alegría y mucha esperanza, de fuerza, coraje y sobre todo valentía. Ella le ha demostrado a propios y extraños que querer es poder y que las limitantes se las pone uno mismo.

La mazatleca es un orgullo para todos en el puerto, pues desde que nació trae ese ángel incrustado en su pecho y su corazón. Jamás ha dejado de luchar, ella encontró en el deporte una “salvación” de su problema de parálisis y ahora se ha convertido en una de las mejores lanzadoras de bala México.

La mazatleca es una de las mejores en su categoría. Foto: Rolando Salazar │ El Sol de Mazatlán

Su comienzo en este deporte fue muy curioso, pues muchas veces fue invitada por el que ahora es su entrenador, Juan Castellanos, a ser parte del equipo de Para Atletas, pero ella se negaba, no sabe si fue por nervio o por miedo en su momento, pero dejó ese orgullo que tuvo y se animó a participar.

“Juan iba a buscar talentos a diferentes instituciones, entonces yo recibía terapia en Padres y Compadres y resulta que una persona de ahí le dio mi teléfono y la verdad, a mí me daba mucho miedo, porque no sabía lo que me iba a decir y me estuvo marqué y marqué en los teléfonos de mis papás y hasta que una vez mi mamá le contestó y le explicó que era el deporte adaptado y nos gustó la idea”, recuerda.

La perseverancia de Yenifer llegó muy lejos y le hizo una promesa a su mamá: “Te prometo que si no me gusta, buscó otra actividad que me guste hacer”. Y su mamá aceptó.

Sería el propio Castellanos el que la buscó para comenzar las pruebas físicas, mientras ella recibía terapia, hasta que las pasó y así comenzó una amistad, que hasta el momento ha dado buenos frutos.

“Me checaron personas de México y ellos mismos me aprobaron y Juan me dijo que si me gustaba me quedaba y fui a ver por primera vez el campo, quedé sorprendida y comencé a entrenar con el disco pequeño y me encantó”.

Yenifer tiene cualidades para el lanzamiento de bala, clava y disco. Ella misma acepta que el deporte le cambio la vida, pues desde el 2015 ha mejorado mucho físicamente con sus capacidades motoras.

Su sueño es ir a unos juegos Paralímpicos. Foto: Rolando Salazar │ El Sol de Mazatlán

“Al principio sí me costó algo trabajo adaptarme al disco, en su momento era un palito, no tenía fuerza, las balas de un kilo y dos kilos se me hacían muy pesadas y con entrenamiento fui agarrando mucha fuerza y se me comencé a ser más ligerita”.

SUS PRIMERAS PRUEBAS

Ella compitió por primera vez en un torneo nacional en Querétaro, donde tuvo una de sus mejores experiencias en el deporte, ya que a pesar de no ganar medalla, siempre mantuvo la sonrisa de poder logar lo que ha hecho ahora.

“Cuando fui, no me dio para abajo por no ganar medalla, al contrario, me motivé más”.

Ella ganó su primera medalla en un nacional en Acapulco en el 2016, sin saber que había dado la marca, hasta que su entrenador le dijo.

Su primer oro lo disfrutó como nunca, pues lanzó siete metros pasados, que en su momento fue mucho para ella, pero ella sigue motivada.

“Mi familia es mi mayor motivación en esta vida y Dios ha sido el que me ha dado la fuerza para seguir adelante”.

Foto: Rolando Salazar │ El Sol de Mazatlán

SUEÑA CON LOS PANAMERICANOS Y PARALÍMPICOS

Ahora la lanzadora tiene una meta muy clara, que es estar en los juegos Para Panamericanos que se realizarán en Cali, Colombia, donde sueña alcanzar una medalla de oro, además de que se ve en un futuro, si no es en Tokio, sí en París 2024.

“Tengo esos objetivos a corto plazo, tuve dos abiertos el mes pasado, uno en Arizona y otro en Monterrey y tuve buenos resultados, espero dar la marca y en estos días nos dirán las fechas para los juegos Conade, donde estoy rankeada”, mencionó.

SU FAMILIA, SU GRAN PILAR

Yenifer sabe que sus padres son todo para ella y les agradece todo el apoyo que le han dado, ya que les ha tocado batallar en ese andar, en traerla de arriba para abajo, pero es ella misma la que la ha dado la fuerza para seguir adelante.

“Ellos significan todo para mí, es muy esencial mi mamá, siempre está ahí enseñándome que nunca me doy por vencida, porque a veces tengo mis bajones y aunque ella se siente mal, porque tiene algunos problemas físicos y ella es mi mujer maravilla de la vida real y agradezco también a Juan Castellanos, porque es como mi segundo papá para mí”.

DATOS

11.89 mts. lanzó en lanzamiento de Clava en el Desert Challenge 2021.

3.20 metros lanza con la bala, siendo su mejor marca personal.













